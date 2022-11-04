Новое министерство: главной статьей расходов может стать зарплата министра

Чиновник пояснил, что новое министерство будет сформировано на базе существующих чиновников, материальных ресурсов и помещений, таким образом, к существующим расходам будет добавлена только зарплата одного министра.

Официального решения о создании нового министерства пока нет, однако госслужба уже готовится к его практической реализации и будет готова оперативно обеспечить возможности для работы нового министерства, сказал Цитсковскис.

Он не дал прямого ответа на вопрос, где будет располагаться новое министерство, сообщив лишь, что этот вопрос прорабатывается в тесном сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, и Госканцелярия готова предоставить рабочую среду после того, как будет принято решение о создании министерства.

Цитсковскис отметил, что на первых этапах это могло бы быть "частично физическое, частично виртуальное министерство". Запустить его работу помогут навыки удаленной работы, полученные во время пандемии.