Увидев полученные этой осенью счета на электричество, которые в некоторых домохозяйствах выросли в 2-4 раза, если сравнить с теми же месяцами ровно год назад, множество семей обсуждали возможности уменьшить сумму, уплачиваемую за электричество. Первый шаг в этом направлении - пересмотр привычек и использование более экономичных технологий. Светильники с датчиками движения, более редкое использование духовки, утюга, фена и других мощных потребителей электричества, отключение устройств, использующих режимы ожидания, от электросети -я только некоторые способов из предлагаемых на новостных порталах сейчас.
Фиксированный тариф, изменчивый или солнце - как выгоднее всего получить электричество?
Определенно стоит рассмотреть идею и найти более дешевый тариф на электричество, даже если на данный момент уже действует договор. В отличие от рынка природного газа, у домохозяйств есть возможность выбирать поставщиков электричества из длинного списка, или даже производить его самим.
По данным Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) в Латвии электроэнергию продают 15 коммерсантов, используя единую распределительную сеть.
Каждый предлагает немного отличный тариф, порядок исчисления цены, продолжительность действия договора и границы допустимого объема потребления. Меняется также стоимость услуги, поэтому у клиентов есть определенные варианты выбора. Правда, поставщики, в основном, не производят электричество сами, поэтому его приходится закупать у производителей или биржи, где цены для всех покупателей сильно похожи, однако существуют некоторые нюансы, которые могут помочь сократить расходы.
Предсказуемость против эластичности
На рынке электроэнергии доминируют два вида тарифа - фиксированный и изменчивый. При первом клиенту устанавливается фиксированная сумма за киловатт-час на протяжении всего срока договора, при втором цена меняется по часам и эти колебания непосредственно влияют на ежемесячные расходы.
Преимущество фиксированного тарифа - это прогнозируемость. При расчете потребления по расценке на киловатт-час расценке можно догадаться, сколько денег придется платить. Однако,
заключив долгосрочный договор с тарифом, который сейчас кажется средне-высоким, возможно, в будущем придется значительно переплатить, если цены на бирже упадут. Поэтому очень важно “поймать” момент для заключения договора, когда цены низкие.
За этим можно проследить на двух калькуляторах сравнения energija24.lv и elektroenergija.lv. После введения среднего потребления энергии в домохозяйстве сайты покажут примерную цену за киловатт-час и ежемесячные расходы. Например, для домохозяйства, потребляющего в месяц 150 киловатт-часов электричества, на момент создания статьи коммерсанты предлагали фиксированные тарифы на 32-40 центов за один киловатт-час, а цена биржи для большинства составила около 35 центов. Прибавляя плату за поставку электроэнергии, плату за обеспечение подключения и НДС, при фиксированном тарифе при таких ценах ежемесячный платеж составил бы 60-80 евро, в зависимости от продолжительности действия договора, в свою очередь, при изменчивом около 42-45 евро.
Здесь следует учитывать, что конечные затраты на изменчивые тарифы практически невозможно рассчитать, так как они слишком колеблются.
Тратя электричество в часы, когда на бирже высокая цена - традиционно утром и вечером, можно существенно повысить счета, в свою очередь, используя электроприборы днем и ночью, их можно сильно снизить.
Более точный взгляд на динамику биржи можно получить на сайте nordpoolgroup.com, где очень точно показываются изменения цен по часам.
Хотя специалисты рекомендуют биржевые тарифы выбирать только тем, кто действительно готов следить за изменениями цен и получать от них пользу, данные SPRK показывают, что интерес к этому типу подключения растет. В конце 4-го квартала 2021 года удельный вес договоров с изменчивым тарифом в сегменте домохозяйств вырос до 17,91%, в то время как договор с фиксированным тарифом на определенный период выбрали 57,31% домашних хозяйств. В свою очередь удельная доля выровненной услуги сократился до 24,78%.
Солнца в Латвии хватает
Если эти расходы кажутся высокими, можно рассмотреть возможность установки солнечных фотовольтных панелей или микрогенераторов. Домохозяйства традиционно выбирают панели с мощностью до 11,1 киловатт, так как для установки более мощного оборудования необходимо получить разрешение Министерства экономики.
Прежний опыт владельцев солнечных панелей показывает, что в Латвии солнечная панель мощностью 1 киловатт летом производит около 130-140 киловатт-час в месяц, зимой – 5-25 киловатт-час в месяц.
Это означает, что в солнечные месяцы домохозяйство с батареей в 11 киловатт произведет около 1500 киловатт-час электричества, или намного больше, чем необходимо.
Общий объем зимой будет значительно меньше, 55-275 киловатт-час, чего частному дому с теплонасосным отоплением, вероятнее всего, не хватит, однако производителям электричества предоставлена возможность докупать недостающий объем энергии по цене 4 цента за киловатт-час, если они возвращали ее летом в общую сеть.
Солнечные панели являются сравнительно масштабной инвестицией, поэтому первые годы после их установки экономическая выгода будет меньше, чем после выкупа панелей. Один из торговцев электричеством в своем прейскуранте на солнечные панели указывает,
что необходимые для среднего частного дома 6000 -7000 киловатт-час в год потребует 20 панелей с общей мощностью в 7,5 пикокиловатт.
Это обойдется клиенту в 8990 евро, которые исполнитель услуги предлагает разделить на 72 платежа по 139 евро в месяц. Эта сумма будет оплачиваться как летом, когда реальное потребление электричества будет малым, так и зимой, когда придется докупать электричество. Правда, сумма доплаты будет небольшой, только если владелец панелей подключился к общей электросети и упорядочил все формальности. Тогда даже зимой за потребление 500-600 киловатт-час придется доплачивать не более 30 евро в месяц.
Калькуляторы цен на электричество показывают, что, покупая электричество от какого-либо поставщика за 500 киловатт-час, ежемесячное потребление электроэнергии по изменчивому тарифу составит около 160 евро, а по фиксированному - от 220 до 250 евро.
Вклад в будущее
Экономия денег - это не единственная выгода. Солнечные панели дают независимость. Колебания цен на рынке энергоресурсов владельцев солнечных панелей затрагивают минимально, а также разрыв линий электропередач из-за бури уже не означает, что домохозяйство останется без электричества. Кроме того, солнечные панели являются источником возобновляемой энергии, поэтому дает вклад в борьбу с климатическими изменениями. Это же замечательное ощущение - мало платить за электричество и помогать планете, не так ли?
Учитывая, что солнечные панели служат около 25 лет, их установка полностью окупится.
В приведенном в статье примере выплаты за первые 6 лет будут схожими с тем, если электричество закупать у поставщика, но в следующие 19 лет плата за электричество будет минимальной. Если еще планируется приобрести электромобиль, то выгода удвоится, так как "горючее" будет стоить во много раз меньше, чем бензин, дизель, или электричество на публичных зарядных станциях.
Обзор и на другие решения для энергоэффективного образа жизни можно найти здесь.
Статья создана в сотрудничестве с банком Luminor.
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