Фиксированный тариф, изменчивый или солнце - как выгоднее всего получить электричество?

что необходимые для среднего частного дома 6000 -7000 киловатт-час в год потребует 20 панелей с общей мощностью в 7,5 пикокиловатт.

Это обойдется клиенту в 8990 евро, которые исполнитель услуги предлагает разделить на 72 платежа по 139 евро в месяц. Эта сумма будет оплачиваться как летом, когда реальное потребление электричества будет малым, так и зимой, когда придется докупать электричество. Правда, сумма доплаты будет небольшой, только если владелец панелей подключился к общей электросети и упорядочил все формальности. Тогда даже зимой за потребление 500-600 киловатт-час придется доплачивать не более 30 евро в месяц.

Калькуляторы цен на электричество показывают, что, покупая электричество от какого-либо поставщика за 500 киловатт-час, ежемесячное потребление электроэнергии по изменчивому тарифу составит около 160 евро, а по фиксированному - от 220 до 250 евро.

Вклад в будущее

Экономия денег - это не единственная выгода. Солнечные панели дают независимость. Колебания цен на рынке энергоресурсов владельцев солнечных панелей затрагивают минимально, а также разрыв линий электропередач из-за бури уже не означает, что домохозяйство останется без электричества. Кроме того, солнечные панели являются источником возобновляемой энергии, поэтому дает вклад в борьбу с климатическими изменениями. Это же замечательное ощущение - мало платить за электричество и помогать планете, не так ли?

Учитывая, что солнечные панели служат около 25 лет, их установка полностью окупится.

В приведенном в статье примере выплаты за первые 6 лет будут схожими с тем, если электричество закупать у поставщика, но в следующие 19 лет плата за электричество будет минимальной. Если еще планируется приобрести электромобиль, то выгода удвоится, так как "горючее" будет стоить во много раз меньше, чем бензин, дизель, или электричество на публичных зарядных станциях.

Обзор и на другие решения для энергоэффективного образа жизни можно найти здесь.

Статья создана в сотрудничестве с банком Luminor.