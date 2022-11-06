Санкции против России: США осторожно смотрят на латвийские банки

"Если я буду вести дела с латвийским банком и если из-за этого деньги российской организованной преступности потекут в мой банк, то у меня будут проблемы с моими регуляторами. И это не имеет никакого отношения к политике, это не имеет никакого отношения к секретным коммуникациям между национальными регуляторами, и это не имеет никакого отношения к теориям заговора против Латвии или кого-либо еще", - говорит Глейзер.

Чтобы сохранить долларовые расчеты, в 2016 году FKTK попыталась спасти ситуацию, поручив американским специалистам провести аудит соответствия 12 латвийских банков-нерезидентов стандартам США. Алма Анготи, партнер нью-йоркской юридической фирмы Guidehouse, которая была одной из проверяющих, вспоминает, что в то время в латвийских банках были довольно незрелые программы контроля: "Вообще говоря, у них были пробелы в технологиях, используемых для выявления подозрительных случаев. Некоторые пробелы в изучении самых рискованных клиентов".

После проверок банкам пришлось выполнять рекомендации в течение 2017 года, но последовали наказания за использование латвийских банков для обхода северокорейских санкций и, наконец, законопроект США об отключении банка ABLV от финансовой системы США.