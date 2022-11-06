Латвийскому банковскому сектору, пытающемуся восстановить международное доверие после "капитального ремонта", теперь следует ожидать внимания со стороны международных партнеров из-за санкций против России. В интервью программе LTV De Facto американские эксперты по вопросам предотвращения отмывания денег неоднократно высказывали опасения, которые можно кратко сформулировать так: ни один американский банк не хочет попасть в беду из-за того, что обслуживает российского олигарха через своих партнеров в Латвии.
Санкции против России: США осторожно смотрят на латвийские банки
20 лет назад латвийский банковский сектор быстро оказался в зоне внимания США, когда они начали глобальную борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег. Первым сигналом стало высказанное Министерством финансов США в 2005 году подозрение в причастности VEF banka и Multibanka к отмыванию денег.
"Двадцать лет назад Министерство финансов США надеялось, что после вступления в Евросоюз финансовый центр Латвии очистится. Такое ощущение, что этого не случилось", - вспоминает Дэниел Глейзер, бывший заместитель министра финансов США, ныне возглавляющий вашингтонский офис консалтинговой фирмы K2 Integrity.
После мирового финансового кризиса идея Риги как центра финансовых услуг продолжала укрепляться в сегменте латвийских банков, обслуживающих восточные деньги. Однако совмещать эти планы с действительностью становилось все труднее.
Регуляторы США наложили штрафы на международные банки за различные нарушения, имевшие место в их филиалах в других странах мира. А штраф побудил банки более серьезно взглянуть на то, с кем они работают.
Профессор Нью-Йоркского университета Дженнифер Арлен говорит, что одним из скандалов, послуживших основанием для изменения правил игры, стало уличение банка HSBC в отмывании денег.
"Закон США требует, чтобы банки выявляли криминальные деньги, которые поступают в США. Традиционно считалось, что банки должны просто проверять, не является ли их непосредственный клиент преступником. И традиционно они не уделяли особого внимания клиентам других банков. Что случилось с HSBC? Мексиканский филиал банка отправил в США миллиарды долларов, и значительная их часть поступила от мексиканских наркокартелей. Чтобы вести бизнес в долларах, неизбежно приходится иметь дело с США. Если вы совершаете незаконный перевод, который проходит через Соединенные Штаты, вы совершили преступление в Соединенных Штатах", - говорит Арлен.
В результате банки, чтобы избежать дальнейших штрафных санкций, начали разрабатывать системы контроля для проверки не только своих клиентов, но и клиентов своих клиентов.
Американский банк JPMorgan Chase прекратил долларовые переводы в латвийские банки в 2014 году. В последующие годы крупнейшие банки-партнеры Deutsche bank и Comerzbank отказались от сотрудничества с некоторыми латвийскими банками.
Хотя Комиссия рынков финансов и капитала (FKTK) объяснила это изменением банковской стратегии, недавнее журналистское расследование FinCEN показало, что сообщения о подозрительных переводах через латвийские банки накапливаются:
банки США сообщили своим регулирующим органам о 18 000 проблемных переводов из Латвии за 10-летний период - больше, чем из Швейцарии.
Глейзер, бывший чиновник Министерства финансов США, поясняет, что в международной банковской системе, вне зависимости от политических отношений стран, участники рынка принимают самостоятельные решения о том, стоит ли рисковать при сотрудничестве с тем или иным банком.
"Если я буду вести дела с латвийским банком и если из-за этого деньги российской организованной преступности потекут в мой банк, то у меня будут проблемы с моими регуляторами. И это не имеет никакого отношения к политике, это не имеет никакого отношения к секретным коммуникациям между национальными регуляторами, и это не имеет никакого отношения к теориям заговора против Латвии или кого-либо еще", - говорит Глейзер.
Чтобы сохранить долларовые расчеты, в 2016 году FKTK попыталась спасти ситуацию, поручив американским специалистам провести аудит соответствия 12 латвийских банков-нерезидентов стандартам США. Алма Анготи, партнер нью-йоркской юридической фирмы Guidehouse, которая была одной из проверяющих, вспоминает, что в то время в латвийских банках были довольно незрелые программы контроля: "Вообще говоря, у них были пробелы в технологиях, используемых для выявления подозрительных случаев. Некоторые пробелы в изучении самых рискованных клиентов".
После проверок банкам пришлось выполнять рекомендации в течение 2017 года, но последовали наказания за использование латвийских банков для обхода северокорейских санкций и, наконец, законопроект США об отключении банка ABLV от финансовой системы США.
Бывший заместитель секретаря Министерства финансов США Маршалл Биллингсли, который предлагал меры против ABLV, положительно отзывается об усилиях последнего правительства в решении проблем: "В целом финансовая ситуация в Латвии очень стабильная. И иностранные банки не должны медлить, а строить бизнес и иметь корреспондентские отношения с несколькими латвийскими банками, которые обладают высокой надежностью и имеют хорошие программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма".
Однако в этом году ситуация усугубилась вторжением России в Украину и санкциями, которые несколько американских экспертов назвали самым большим потенциальным риском. Кроме того, в сентябре Министерство юстиции США объявило, что в будущем за повторные корпоративные преступления будут наказывать более строго.
"Латвия будет юрисдикцией среднего или высокого риска для большинства крупных банков США из-за близости России, поскольку Латвия все еще находится в процессе совершенствования механизмов контроля. Хотя международные рейтинги Moneyval и OECD очень хорошие, по крайней мере показывают улучшение, война в Украине и санкции против России усложнили эту задачу для Латвии", - говорит Анготи.
С другой стороны, Глейзер по-прежнему называет Латвию "рискованной юрисдикцией": "Регион Восточной Европы был в центре внимания в этом году в связи с российской агрессией в Украине. Это вызывает дополнительные опасения по поводу различных способов, которыми Россия может пытаться уклоняться от санкций. Больше всего беспокоят потенциальные слабые места в международной финансовой системе, особенно на передовой, которой является Латвия. Это должно заставить Латвию продолжать идти тем же курсом, чтобы развеять сомнения".
Санта Пургайле, глава FCTK, понимает, что Латвия имеет "статус пограничного региона" и с этим нужно считаться. Однако она получила хорошие отзывы от своих коллег в США о соблюдении санкций в финансовом секторе. Ситуация в сфере контроля транзакций на данный момент также неплохая - нарушений в банках в этом году не выявлено.
"Географически Латвия как страна не имеет особенно плохого статуса. Как нам сказали, наша медицинская карта чиста. Это самый важный сигнал для американских банков. Следующий шаг - это способность самих банков установить отношения", - говорит Пургайле.
Из того, что она сказала, видно, что все крупные кредитные организации в настоящее время способны обеспечить расчеты в долларах, а вот у небольших банков до сих пор есть проблемы с этим.
"Я бы сказала, что улучшения желательны именно в целях диверсификации и для того, чтобы менее значимые кредитные организации получили возможность долларовых расчетов", - отмечает глава FCTK.
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