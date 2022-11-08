Жить стало дорого: люди меньше развлекаются и ходят в кафе

Опрос показал, что за последний месяц 42% жителей ограничили свои расходы на посещение различных культурно-развлекательных мероприятий, а 41% - расходы на заказ еды или питание вне дома, что особенно актуально для людей в возрасте от 18 до 39 лет.

При этом 35% респондентов отложили путешествие, 32% отказались от покупки новой одежды, 31% сократили бытовое потребление электроэнергии, 13% ограничили расходы на отопление дома.

28% респондентов отложили ремонт жилья или покупку мебели в прошлом месяце, 25% не стали делать накопления, а 23% ограничили расходы на хобби и транспорт.

По данным опроса, 15% респондентов отложили некоторые медицинские расходы, например, на операции, обследования или визиты к врачу, а 6% отложили покупку лекарств.

При этом 15% респондентов откладывают расходы, связанные с образованием и саморазвитием, например, посещение курсов или тренингов.

Опрос также показал, что 15%, ожидая повышения стоимости жизни, покупали необходимые товары до дальнейшего роста цен на них, а 5% ограничили посещение детьми внешкольных мероприятий.

Тем не менее 16% опрошенных заявили, что для них ограничение расходов не было актуальным. Такое мнение чаще всего высказывали мужчины в возрасте от 18 до 29 и от 50 до 59 лет, которые зарабатывают более 1500 евро в месяц.

В опросе, проведенном банком Citadele в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat в середине октября 2022 года, участвовали 1008 человек.