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Время уходит: Россия срочно пытается экспортировать как можно больше нефти

rus.tvnet.lv
Время уходит: Россия срочно пытается экспортировать как можно больше нефти
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Танкер с нефтью
Танкер с нефтью Фото: Reuters / Scanpix

Незадолго до введения Россией запрета на импорт нефти из Евросоюза объем поставок "черного золота" из России достиг самого высокого уровня за последние пять месяцев, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что грузопотоки нефти из России выросли примерно до 3,5 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня. Также известно, что за последние четыре недели средний показатель также увеличился, впервые с августа текущего года.

Говорят, что Россия пытается воспользоваться последним месяцем, когда европейский рынок еще доступен для ее нефти. Цифры растут, потому что суда, выходящие из портов Балтийского и Арктического регионов, должны успеть добраться до пункта назначения до вступления в силу санкций, введенных Евросоюзом.

Великобритания и страны Евросоюза запретили своим компаниям обслуживать танкеры, перевозящие российскую нефть, если ее цена выше ценового потолка, установленного G7 и Австралией. Запрет на ввоз российской нефти в Европу вступает в силу менее чем через месяц - 5 декабря.

Именно поэтому Россия старается экспортировать максимальное количество нефти высокими темпами, чтобы продать ее еще до того, как этот запрет вступит в силу. По словам эксперта по нефтяному рынку, Россия, как и любой другой крупный экспортер нефти, во многом работает по принципу логистики "точно в срок".

По этой причине государственная нефтяная компания "Транснефть" хочет снизить уязвимость, ограничив количество нефти, поставляемой по трубопроводам, сделав упор на морские поставки.

"В системе "точно в срок" предполагается, что необходимо перерабатывать большое количество нефти при ограниченной пропускной способности порта. Неравномерный поток экспорта нефти и задержки могут быстро создать значительные проблемы, так как страна не сможет вовремя обеспечить поставки нефти при продолжении добычи", - говорит эксперт.

Россия потеряла многие рынки сбыта нефти из-за своей агрессии в Украине. А покупатели нефти, такие как Индия и Китай, приобретают российскую нефть с большими скидками.

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