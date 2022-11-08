Время уходит: Россия срочно пытается экспортировать как можно больше нефти

Сообщается, что грузопотоки нефти из России выросли примерно до 3,5 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня. Также известно, что за последние четыре недели средний показатель также увеличился, впервые с августа текущего года.

Говорят, что Россия пытается воспользоваться последним месяцем, когда европейский рынок еще доступен для ее нефти. Цифры растут, потому что суда, выходящие из портов Балтийского и Арктического регионов, должны успеть добраться до пункта назначения до вступления в силу санкций, введенных Евросоюзом.

Великобритания и страны Евросоюза запретили своим компаниям обслуживать танкеры, перевозящие российскую нефть, если ее цена выше ценового потолка, установленного G7 и Австралией. Запрет на ввоз российской нефти в Европу вступает в силу менее чем через месяц - 5 декабря.