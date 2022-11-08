Незадолго до введения Россией запрета на импорт нефти из Евросоюза объем поставок "черного золота" из России достиг самого высокого уровня за последние пять месяцев, сообщает Bloomberg.
Время уходит: Россия срочно пытается экспортировать как можно больше нефти
Сообщается, что грузопотоки нефти из России выросли примерно до 3,5 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня. Также известно, что за последние четыре недели средний показатель также увеличился, впервые с августа текущего года.
Говорят, что Россия пытается воспользоваться последним месяцем, когда европейский рынок еще доступен для ее нефти. Цифры растут, потому что суда, выходящие из портов Балтийского и Арктического регионов, должны успеть добраться до пункта назначения до вступления в силу санкций, введенных Евросоюзом.
Великобритания и страны Евросоюза запретили своим компаниям обслуживать танкеры, перевозящие российскую нефть, если ее цена выше ценового потолка, установленного G7 и Австралией. Запрет на ввоз российской нефти в Европу вступает в силу менее чем через месяц - 5 декабря.
Именно поэтому Россия старается экспортировать максимальное количество нефти высокими темпами, чтобы продать ее еще до того, как этот запрет вступит в силу. По словам эксперта по нефтяному рынку, Россия, как и любой другой крупный экспортер нефти, во многом работает по принципу логистики "точно в срок".
По этой причине государственная нефтяная компания "Транснефть" хочет снизить уязвимость, ограничив количество нефти, поставляемой по трубопроводам, сделав упор на морские поставки.
"В системе "точно в срок" предполагается, что необходимо перерабатывать большое количество нефти при ограниченной пропускной способности порта. Неравномерный поток экспорта нефти и задержки могут быстро создать значительные проблемы, так как страна не сможет вовремя обеспечить поставки нефти при продолжении добычи", - говорит эксперт.
Россия потеряла многие рынки сбыта нефти из-за своей агрессии в Украине. А покупатели нефти, такие как Индия и Китай, приобретают российскую нефть с большими скидками.
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