Осложнение после вакцины от Covid-19: выплачена компенсация в 5000 евро

На компенсацию могут претендовать люди, которые были привиты в Латвии вакциной, зарегистрированной в Европейском агентстве лекарственных средств, если вред, причиненный здоровью или жизни, напрямую связан с побочным эффектом от вакцины, указанным в инструкции по применению, и в результате возникли стойкие или длительные нарушения здоровья, из-за которых способность к самообслуживанию и работоспособность пациента не восстанавливались в течение не менее 26 недель.