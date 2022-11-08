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Осложнение после вакцины от Covid-19: выплачена компенсация в 5000 евро

rus.tvnet.lv/LETA
Осложнение после вакцины от Covid-19: выплачена компенсация в 5000 евро
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Вакцина. Иллюстративное фото
Вакцина. Иллюстративное фото Фото: DW

Правительство постановило выделить 5000 евро на выплату компенсации пациенту, здоровью которого был причинен вред в результате вакцинации от Covid-19.

12 октября Государственное агентство лекарств (ZVA) приняло решение о выплате компенсации в размере 5000 евро за умеренный вред здоровью пациента, вызванный побочными эффектами вакцины Jcovden (Janssen).

На компенсацию могут претендовать люди, которые были привиты в Латвии вакциной, зарегистрированной в Европейском агентстве лекарственных средств, если вред, причиненный здоровью или жизни, напрямую связан с побочным эффектом от вакцины, указанным в инструкции по применению, и в результате возникли стойкие или длительные нарушения здоровья, из-за которых способность к самообслуживанию и работоспособность пациента не восстанавливались в течение не менее 26 недель.

В случае смерти пациента заявление о выплате компенсации могут подавать его наследники.

RUS TVNET уже сообщал, что, по данным Национальной службы здравоохранения, в конце октября в больницу поступил младенец с тяжелым течением Covid-19.

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