Цены растут: инфляция в Латвии составила 21,8%

Статистическое управление обращает внимание на то, что с 1 октября государство компенсирует рост цен на электроэнергию - для всех домохозяйств применяется фиксированная плата в размере 0,16 евро за кВт/ч за первые 100 киловатт-часов (кВт/ч). Таким образом, за месяц электроэнергия подешевела на 28,9%, что оказало наиболее существенное влияние на снижение цен в этой группе. В дополнение к ранее принятым мерам поддержки с 1 октября установлен единый порог цены на природный газ в размере 0,1087 евро за кВт/ч для домохозяйств, месячное потребление которых превышает 221 кВт/ч в месяц. Таким образом, природный газ за месяц подешевел в среднем на 0,2%.

Аренда жилья также стала дешевле (-2,6%).

В период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года предоставляется государственная поддержка, частично компенсирующая увеличение стоимости тепловой энергии. С учетом мер поддержки тепловая энергия в октябре подорожала в среднем на 16,5%, что меньше, чем было бы без государственной поддержки. Также подорожали услуги канализации, водоснабжения и твердое топливо.

В группе здравоохранения средний уровень цен за месяц увеличился на 1%. Стали дороже услуги стоматологов и врачей-специалистов.