Потребительские цены в Латвии в октябре этого года по сравнению с сентябрем выросли на 0,8%, а годовая инфляция составила 21,8% по сравнению с 22,2% в прошлом месяце, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Цены растут: инфляция в Латвии составила 21,8%
Средний 12-месячный уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами вырос в октябре на 15%.
Наиболее существенное влияние на изменение уровня цен в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с транспортом, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, на услуги здравоохранения, алкогольную продукцию и табачные изделия, одежду и обувь, а также снижение цен на товары и услуги, связанные с жильем.
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%.
Наиболее значительный рост цен наблюдался на свежие овощи (+23,3%). Также выросли цены на хлеб (+2,4%), молоко (+4,1%), сахар (+8,5%), сыр и творог (+1,2%), безалкогольные напитки (+7,2%). Подорожали кондитерские изделия (+1,2%), говядина (+7,8%), свежие фрукты (+1,2%), консервированная и переработанная рыба и морепродукты (+3,3%) и свинина (+1,1%). В результате завершения акций выросли цены на растительное масло (+3,1%), фруктовые и овощные соки (+2,5%). Подорожали чай (+4,4%), мука и другие зерновые продукты (+1,1%), маргарин (+5,2%), замороженная рыба (+3,9%) и мясные продукты (+1%).
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц снизился на 1,8%.
Статистическое управление обращает внимание на то, что с 1 октября государство компенсирует рост цен на электроэнергию - для всех домохозяйств применяется фиксированная плата в размере 0,16 евро за кВт/ч за первые 100 киловатт-часов (кВт/ч). Таким образом, за месяц электроэнергия подешевела на 28,9%, что оказало наиболее существенное влияние на снижение цен в этой группе. В дополнение к ранее принятым мерам поддержки с 1 октября установлен единый порог цены на природный газ в размере 0,1087 евро за кВт/ч для домохозяйств, месячное потребление которых превышает 221 кВт/ч в месяц. Таким образом, природный газ за месяц подешевел в среднем на 0,2%.
Аренда жилья также стала дешевле (-2,6%).
В период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года предоставляется государственная поддержка, частично компенсирующая увеличение стоимости тепловой энергии. С учетом мер поддержки тепловая энергия в октябре подорожала в среднем на 16,5%, что меньше, чем было бы без государственной поддержки. Также подорожали услуги канализации, водоснабжения и твердое топливо.
В группе здравоохранения средний уровень цен за месяц увеличился на 1%. Стали дороже услуги стоматологов и врачей-специалистов.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, в октябре выросли на 3% по сравнению с сентябрем, что обусловлено ростом цен на топливо на 4,7%. Дизельное топливо подорожало на 5,6%, бензин - на 3,9%, автогаз - на 0,7%. Дороже стоили запчасти и аксессуары для личного автотранспорта, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта. При этом снизились цены на пассажирские авиаперевозки.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, продукты питания и безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги, услуги ресторанов и гостиниц, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, на услуги здравоохранения, алкогольные напитки и табачные изделия.
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 29,5%.
Наиболее существенное влияние на рост среднего уровня цен в группе оказало подорожание хлеба (+36,6%), кондитерских изделий (+27,2%), муки и прочих зерновых продуктов (+63,9%), макаронных изделий (+35,4%), риса (+41,7%).
Подорожали сыр и творог (+37,2%), молочные продукты (+34,3%), молоко (+43,1%), йогурт (+24,2%), яйца (+17,2%). Выросли цены на мясо птицы (+35,2%), вяленое, соленое и копченое мясо (+20,2%), свинину (+22,6%), мясные продукты (+21,5%) и говядину (+40,6%).
За год выросли цены на кофе (+35,1%), свежие овощи (+24,3%), свежие фрукты (+22,8%), сахар (+75,1%), сливочное масло (+43,1%), растительное масло (+50,6%), шоколад (+25,5%), консервированную и переработанную рыбу и морепродукты (+28,9%), мороженое (+21,1%), соусы и приправы (+39,2%), фруктовые и овощные соки (+13,6%), безалкогольные напитки (+22,3%). Также повысились цены на замороженную рыбу (+39,3%), свежую и охлажденную рыбу (+29,5%), картофель (+14,4%), варенье и мед (+17%), маргарин (+40,9%), соль и специи (+31,9%), сладости (+21,7%), готовые блюда (+28,8%), оливковое масло (+21,6%), сушеные, консервированные и переработанные овощи (+18,1%), чипсы (+40%), чай (+17,8%), сухофрукты и орехи (+16,7%), минеральную воду (+13,4%).
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 46,9%. В течение года наиболее значительный рост цен наблюдался на тепловую энергию, твердое топливо, природный газ и электроэнергию. Подорожали услуги канализации, водоснабжения, вывоза мусора, материалы на содержание и ремонт жилья, услуги по содержанию и ремонту жилья, а также услуги по управлению жильем.
В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 8,3%. За год подорожали стоматологические услуги, фармацевтическая продукция, услуги врачей-специалистов, услуги медицинских аналитических лабораторий и радиологических центров, а также очки и контактные линзы.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 20,1%, что обусловлено ростом цен на топливо на 32,1%. Дизельное топливо стало дороже на 40,4%, бензин - на 23,4%, автогаз - на 12,5%. Выросли цены на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, запасные части и аксессуары для личного автотранспорта, автомобили с пробегом, автомобильный пассажирский транспорт, новые автомобили, а также на пассажирские авиаперевозки.
Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за год увеличился на 18,2%.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!