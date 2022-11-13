Рижанке из-за неправильно установленного счетчика пришел огромный счет за воду

"Осенью прошлого года были поменяны счетчики на воду, и компания, которая устанавливала счетчики, поставила счетчик холодной воды неправильно - наоборот, - объясняет происходящее Сармите. - Когда пришел счет на астрономическую сумму, мы начали выяснить, и в июне Rīgas namu pārvaldnieks прислал одного из своих работников, который констатировал, что счетчик установлен неправильно и крутится в обратную сторону".

"Пошла в их офис, написала заявление, чтобы сделали перерасчет. Связалась с компанией, которая устанавливала счетчики, пришли работники и переставили счетчик правильно. Я приняла акты, написала заявление и пошла в офис.

К сожалению, никакого результата не было. В последние месяцы Rīgas namu pārvaldnieks вообще не принимает показания счетчиков. Система пишет, что показания счетчика не могут быть меньше предыдущих".

Как указали в Rīgas namu pārvaldnieks, в прямых расчетах за газ и электричество проблем такого рода на наблюдается ни с инфраструктурой, ни с системой учета, поэтому ясно вырисовывается и главное решение проблем учета воды: прямые расчеты определенно нужно вводить и в сфере водных услуг.

Чтобы решить проблему Сармите, сначала ей нужно обратиться к фирме, которая счетчики устанавливала. Затем все документы, связанные с этой проблемой и бездействием фирмы, нужно подать в Rīgas namu pārvaldnieks, чтобы тот, в свою очередь, смог обратиться к Rīgas ūdens, которое и сделает перерасчет.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: