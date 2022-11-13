Видео ⟩ Трагедия на авиашоу в Далласе: в воздухе столкнулись два самолета; есть погибшие

В субботу на авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Даллас Экзекьютив, в Далласе, штат Техас, США, произошла трагедия: по невыясненным пока обстоятельствам в воздухе столкнулись два ретро-самолета времен Второй мировой войны, погибли по меньшей мере два человека, сообщает ВВС.