В субботу на авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Даллас Экзекьютив, в Далласе, штат Техас, США, произошла трагедия: по невыясненным пока обстоятельствам в воздухе столкнулись два ретро-самолета времен Второй мировой войны, погибли по меньшей мере два человека, сообщает ВВС.
Видео ⟩ Трагедия на авиашоу в Далласе: в воздухе столкнулись два самолета; есть погибшие
Трагедия на авиашоу в Далласе: в воздухе столкнулись два самолета; есть погибшие
Terrible situation. Two planes collide during an Air Show at Dallas Executive Airport 😳😔👀 pic.twitter.com/thokohgJzw— Daily Loud (@DailyLoud) November 12, 2022
Ассоциация The Allied Pilots Association подтвердила, что среди погибших двое пилотов - Терри Баркер и Лен Рут.
Федеральное управление авиации сообщило, что незамедлительно начинает расследование произошедшего. Мэр Далласа Эрик Джонсон назвал произошедшее "ужасной трагедией".
За авиашоу в честь ветеранов войны наблюдали несколько тысяч человек.
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