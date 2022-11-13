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Видео ⟩ Трагедия на авиашоу в Далласе: в воздухе столкнулись два самолета; есть погибшие

rus.tvnet.lv
Трагедия на авиашоу в Далласе: в воздухе столкнулись два самолета; есть погибшие
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Фото: Ekrānšāviņš

В субботу на авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Даллас Экзекьютив, в Далласе, штат Техас, США, произошла трагедия: по невыясненным пока обстоятельствам в воздухе столкнулись два ретро-самолета времен Второй мировой войны, погибли по меньшей мере два человека, сообщает ВВС.

Ассоциация The Allied Pilots Association подтвердила, что среди погибших двое пилотов - Терри Баркер и Лен Рут.

Федеральное управление авиации сообщило, что незамедлительно начинает расследование произошедшего. Мэр Далласа Эрик Джонсон назвал произошедшее "ужасной трагедией".

За авиашоу в честь ветеранов войны наблюдали несколько тысяч человек.

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