Главное за 13 ноября ⟩ Взрыв в Стамбуле, 2-е место фигуриста Васильева и зима в Латвии

Государственная полиция наложила административный штраф в размере 250 евро на мужчину, который в августе вырвал украинский флаг из крепления возле здания Управления развития Екабпилсского края и бросил его на землю. Об этом агентству LETA сообщили в Земгальском региональном управлении Государственной полиции.

Вчера вечером председателем правления партии "Консервативные" был избран министр благосостояния Гатис Эглитис, а его заместителем - депутат Кекавской думы Андрис Витолс.

За рубежом:

В Стамбуле на популярной туристической улице Истикляль произошел взрыв, пишет "Медуза". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека.

В субботу на авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Даллас Экзекьютив, в Далласе, штат Техас, США, произошла трагедия: по невыясненным пока обстоятельствам в воздухе столкнулись два ретро-самолета времен Второй мировой войны, погибли по меньшей мере два человека, сообщает ВВС.

Предположительно, связанный с ЧВК "Вангер" Telegram-канал Gray Zone опубликовал видео убийства бывшего бойца из числа завербованных заключенных, сообщают российские и украинские СМИ.

В Брестской области Беларуси, где размещены новые подразделения российской армии, растет социальная напряженность, свидетельствует информация Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В парижском аэропорту Шарль-де-Голль скончался иранец Махран Карими Нассери, проживший в его здании 18 лет.

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