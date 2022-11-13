Главная новость дня - взрыв в центре Стамбула. Есть погибшие и раненые. С такими не веселыми новостями заканчиваются эти выходные. RUS TVNET рассказывает о самых главных событиях за 13 ноября.
Главное за 13 ноября ⟩ Взрыв в Стамбуле, 2-е место фигуриста Васильева и зима в Латвии
Новости Латвии:
Латвийский фигурист Денис Васильев в субботу в Шеффилде, Великобритания, занял второе место на своих вторых в сезоне выступлениях Гран-при.
Жительнице Риги Сармите во время замены счетчиков на воду мастера что-то сделали не так, и теперь счетчик крутится не в том направлении. Так же неправильно насчитываются и счета за потребленную воду, сообщает передача 4. studija.
Министерство здравоохранения не исключает распространения в предстоящий осенне-зимний сезон нового штамма Covid-19, который может представлять серьезную угрозу для общества, говорится в информационном отчете, представленном правительству.
Работы по строительству Rail Baltica создают много неудобств в обычной жизни, в том числе они привели к изменению маршрута движения трамваев. Чтобы снизить интенсивность движения в зоне рынка, трамвай 1-го маршрута временно на Центральный рынок не заезжает. Не известны и конкретные сроки, когда движение трамвая 1-го маршрута мимо Центрального рынка будет возобновлено, однако известно, что строительство в этой зоне будет идти до конца 2023 года, сообщает передача 4. studija.
С 17 ноября среднесуточная температура воздуха в Латвии ожидается ниже нуля градусов, что означает наступление метеорологической зимы, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
Государственная полиция наложила административный штраф в размере 250 евро на мужчину, который в августе вырвал украинский флаг из крепления возле здания Управления развития Екабпилсского края и бросил его на землю. Об этом агентству LETA сообщили в Земгальском региональном управлении Государственной полиции.
Вчера вечером председателем правления партии "Консервативные" был избран министр благосостояния Гатис Эглитис, а его заместителем - депутат Кекавской думы Андрис Витолс.
За рубежом:
В Стамбуле на популярной туристической улице Истикляль произошел взрыв, пишет "Медуза". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека.
В субботу на авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Даллас Экзекьютив, в Далласе, штат Техас, США, произошла трагедия: по невыясненным пока обстоятельствам в воздухе столкнулись два ретро-самолета времен Второй мировой войны, погибли по меньшей мере два человека, сообщает ВВС.
Предположительно, связанный с ЧВК "Вангер" Telegram-канал Gray Zone опубликовал видео убийства бывшего бойца из числа завербованных заключенных, сообщают российские и украинские СМИ.
В Брестской области Беларуси, где размещены новые подразделения российской армии, растет социальная напряженность, свидетельствует информация Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В парижском аэропорту Шарль-де-Голль скончался иранец Махран Карими Нассери, проживший в его здании 18 лет.
Интересное чтиво:
Во многом ненависть в обществе Латвии сеют сами политики, прямо с трибуны Сейма, и неудивительно, что она проникает во все слои населения. Высказывания политиков, которые на Западе означали бы конец их карьеры, в Латвии только добавляют политических очков. Такое мнение в эфире "Кто вам платит?" высказал культуролог, доктор гуманитарных наук, ассоциированный профессор Денис Ханов.
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