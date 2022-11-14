"Зачем?": СМИ сообщают об украденном из Херсона еноте, Twitter заполонили мемы

Что случилось?

Владелец крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков опубликовал видео, как он вылавливает енотов в Херсонском зоопарке. Когда видео было записано, неизвестно, пишет "Медуза". На канале Зубкова в YouTube оно было опубликовано 11 ноября, но СМИ обратили на него внимание лишь несколько дней спустя.

На видео запечатлено, как несколько человек в одежде с символикой "Тайгана" выводят животных, в том числе осла и ламу, из клеток и грузят их в фургон. Как отмечают СМИ, предполагается, что на кадрах показано перемещение животных из Херсонского зоопарка в "Тайган". Об окончании перемещения РИА "Новости" сообщало 5 ноября. На видео Зубков также вылавливает енотов в вольере, поднимая их за хвосты и бросая в переноску.