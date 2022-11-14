В Twitter гуляют мемы с енотом, который был украден из зоопарка в Херсоне. Собрали основное по теме и рассказываем, в чем дело.
"Зачем?": СМИ сообщают об украденном из Херсона еноте, Twitter заполонили мемы
Что случилось?
Владелец крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков опубликовал видео, как он вылавливает енотов в Херсонском зоопарке. Когда видео было записано, неизвестно, пишет "Медуза". На канале Зубкова в YouTube оно было опубликовано 11 ноября, но СМИ обратили на него внимание лишь несколько дней спустя.
На видео запечатлено, как несколько человек в одежде с символикой "Тайгана" выводят животных, в том числе осла и ламу, из клеток и грузят их в фургон. Как отмечают СМИ, предполагается, что на кадрах показано перемещение животных из Херсонского зоопарка в "Тайган". Об окончании перемещения РИА "Новости" сообщало 5 ноября. На видео Зубков также вылавливает енотов в вольере, поднимая их за хвосты и бросая в переноску.
Украинские СМИ обратили внимание на видео, сообщив, что животные были "украдены" при отступлении российских войск из Херсона. Они в том числе ссылаются на пост поэтессы и военкора Анны Долгаревой, которая сообщила о вывозе одного из енотов в своем Telegram-канале 11 ноября, в день отвода российских войск с правого берега Днепра: "У меня очень просили хороших новостей по Херсону, но реально единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел украсть енота из Херсонского зоопарка".
"Радио Свобода" отмечает, что при этом неясно, имелся ли в виду Зубков под "товарищем" или же речь шла о ком-то другом и другом еноте.
Позднее женщина стала отрицать кражу енота. Сам Зубков обосновал необходимость вывоза животных из Херсонского зоопарка их "спасением" - в ожидании возможного украинского наступления и обстрелов. Однако, как пишут СМИ, из зоопарка, вероятно, вывезли не всех животных. По словам самого Зубкова, он будет содержать их за свой счет. Telegram-канал Baza пишет, что Зубков обещал вернуть животных, "как только власти Херсона дадут команду, что могут их принять".
Реакция Twitter
В свою очередь, скриншот публикации Долгаревой развирусился в Twitter, и теперь там можно найти множество мемов и шуток о еноте из Херсона.
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Освобождённый украинский енот уже рассказал, как его заставляли разговаривать на украинском, кормили западными продуктами, заставляли учить гимн и изучать историю Украины.— Кокошенков (@kokoshenkov1) November 12, 2022
тем временем украденный украинский енот.. pic.twitter.com/kpl3r0i2La— Эпицентр аскезы (@atticus_flinch) November 12, 2022
Енот станет новым мемом)) pic.twitter.com/MncVVwvf0Q— 🇩🇪Ellen 🚢HH🍔-er)) (@einfach_Ellen) November 12, 2022
Енота из зоопарка Херсона спиздили потому, что стиральные машинки закончились, а енот... ПОЛОСКУН.— Тот самый Мартин (@martin_camera) November 12, 2022
Пленный енот на допросе у Шойгу презрительно молчал.— Овчинников Анатолий (@studenh) November 14, 2022
Фабула «Стражей галактики-3»— Ilya Klishin (@Vorewig) November 12, 2022
Спизженный из херсонского зоопарка енот наносит ответный удар pic.twitter.com/5ankKxNC9h
Скоро…— ᴍᴀpyся™ (@MAPU_BAAL) November 13, 2022
«Ворованный енот оказался агентом ВСУ. Особь была специально выведена в украинской биолаборатории для внедрения и уничтожения ВС РФ изнутри.»
Ждём. pic.twitter.com/bUTcM6HOiY
Подозреваю, что с сегодняшнего дня требования Украины для начала переговоров немного возрастут:— Артем (@Art_falcon) November 11, 2022
«Границы 1991 года. И енот».#midjourney pic.twitter.com/dCNwkgIj87
Ходят слухи,что ВСУ предложили обменять 10 пленных чмобиков на енота, которого "покрала" из зоопарка Херсона вторая армия мира. Но енот не согласен на 10. Говорит,что стоит больше. Например, если вместе с ним богатая сверхдержава вернёт в Херсон ещё и вывезенный детский паровозик pic.twitter.com/6HVaHXcDZl— Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@_A_Vit_) November 12, 2022
«Что касается военных новостей.— Бабушка Огонька🔥 и Звёздочки🌟 (@vtnick54) November 13, 2022
Девять месяцев войны. Путин устало и нудно угрожает миру ядерным ударом.
А миру уже плевать. Все переживают за украинского енота.
Пес Патрон и енот без имени уделали стратега в информационном поле.
Нормально повоевал?» pic.twitter.com/XXdaWtAfDQ
Так, если история с енотом не вброс, то, сука, версии:— Марина Молчанова (@molchalyga) November 12, 2022
- может ли енот быть носителем некоей секретной информации;
- возможен ли его обмен на пленных мобиков ЛНР;
- возможно, он один умел водить детский паровозик, вывезенный из города ранее.
Иначе, нахуя, блять, вам ебучий енот?
✊✌️🇺🇦Енот из плена передаёт всем, что он не сломлен, ничего врагу не расскажет и готовит восстание в лагере. Там с ним ещё бобры с каховской дамбы и барсук из киевского леса. pic.twitter.com/aA4JQVFG7z— Зорян Джмилевой (@dzmilevoj) November 12, 2022
В комментариях спрашивают, зачем русские украли енота. Отвечаю.— Кокошенков (@kokoshenkov1) November 12, 2022
Стиралки - очень сложная техника для простого русского обывателя. А в зоопарке была надпись «Енот-полоскун». Вот и взяли енота, чтобы он полоскал трусы в проруби.
Мне почему-то кажется, что даже енот в России не навсегда— Денис Чужой (@fe_city_boy) November 11, 2022
Верните енота, гады!— Mickeypiter 🇮🇱🇺🇦 (@Mickeypiter) November 12, 2022
Я/МЫ ЕНОТ! pic.twitter.com/Un5ZQTVs6i
https://t.co/q54rnmoeZV pic.twitter.com/7T6UpSRbXY— Спиральный Джек 🤍💙🤍 (@Postjak) November 11, 2022
Похищенный из Херсона енот, когда осознал, что его везут в Россию. pic.twitter.com/n7unuU1r21— Денис Карамышев (@Skip_SG) November 12, 2022
Енот, украденный из херсонского зоопарка, вызван на допрос в Следственный комитет. Ему вменяют сотрудничество с СБУ, по совокупности деяний ему грозит лишение свободы до 25 лет— Кот Персик 🐱 (@prostokotpersik) November 12, 2022
Освобождение Крыма начнётся с зоопарка. Енот не простой... поверьте! pic.twitter.com/NJLlwowy04— Sergo_UA (@SergoUA2) November 12, 2022
Появилось видео того, как русские спиздили из Херсона енота.— Ostap (@ostap) November 13, 2022
Енот упирается и не хочет в русский мир, так же, как не хотели в него жители временно оккупированных украинских областей.
Скоро россияне получат пизды ещё и от енотов. pic.twitter.com/4TvaZQr7G9
В россми разгоняют, что спизженный из Херсона енот был ватником pic.twitter.com/sm1PortESb— Максимус (@ismax612) November 12, 2022
Сюжет мультфильма:— Artemy Leonov (parody) (@Leonov_mr) November 11, 2022
Звери из Херсонского зоопарка отправляются в Россию, чтобы спасти енота, похищенного zиганутыми журналистами
Зеленский зря так рано Медведчука отдал, можно было бы его сейчас на енота поменять— Alex (@v_alexey) November 12, 2022
November 11, 2022
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