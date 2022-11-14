Пн, 14.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

"Зачем?": СМИ сообщают об украденном из Херсона еноте, Twitter заполонили мемы

rus.tvnet.lv
"Зачем?": СМИ сообщают об украденном из Херсона еноте, Twitter заполонили мемы
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

В Twitter гуляют мемы с енотом, который был украден из зоопарка в Херсоне. Собрали основное по теме и рассказываем, в чем дело.

Что случилось? 

Владелец крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков опубликовал видео, как он вылавливает енотов в Херсонском зоопарке. Когда видео было записано, неизвестно, пишет "Медуза". На канале Зубкова в YouTube оно было опубликовано 11 ноября, но СМИ обратили на него внимание лишь несколько дней спустя.

На видео запечатлено, как несколько человек в одежде с символикой "Тайгана" выводят животных, в том числе осла и ламу, из клеток и грузят их в фургон. Как отмечают СМИ, предполагается, что на кадрах показано перемещение животных из Херсонского зоопарка в "Тайган". Об окончании перемещения РИА "Новости" сообщало 5 ноября. На видео Зубков также вылавливает енотов в вольере, поднимая их за хвосты и бросая в переноску.

Украинские СМИ обратили внимание на видео, сообщив, что животные были "украдены" при отступлении российских войск из Херсона. Они в том числе ссылаются на пост поэтессы и военкора Анны Долгаревой, которая сообщила о вывозе одного из енотов в своем Telegram-канале 11 ноября, в день отвода российских войск с правого берега Днепра: "У меня очень просили хороших новостей по Херсону, но реально единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел украсть енота из Херсонского зоопарка".

"Радио Свобода" отмечает, что при этом неясно, имелся ли в виду Зубков под "товарищем" или же речь шла о ком-то другом и другом еноте.

Позднее женщина стала отрицать кражу енота. Сам Зубков обосновал необходимость вывоза животных из Херсонского зоопарка их "спасением" - в ожидании возможного украинского наступления и обстрелов. Однако, как пишут СМИ, из зоопарка, вероятно, вывезли не всех животных. По словам самого Зубкова, он будет содержать их за свой счет. Telegram-канал Baza пишет, что Зубков обещал вернуть животных, "как только власти Херсона дадут команду, что могут их принять". 

Реакция Twitter

В свою очередь, скриншот публикации Долгаревой развирусился в Twitter, и теперь там можно найти множество мемов и шуток о еноте из Херсона.

Внимание! В твитах далее может быть нецензурная лексика

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова

Pекомендуем

Читать также
Актуально
Наверх