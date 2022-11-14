Государственное акционерное общество Pasažieru vilciens (PV) составило правила этикета в поезде. "Вагон поезда - особое общественное место. В ограниченном пространстве собираются люди разных возрастов, характеров и привычек. Бывает, что путешествие в поезде заканчивается новыми знакомствами, интересными историями и приятными воспоминаниями. Чтобы не произвести впечатление неприятного или агрессивного пассажира, необходимо соблюдать определенный этикет - ряд официальных или неписаных правил".
Pasažieru vilciens опубликовало правила поведения в электричках
"Конечно, можно получить дозу негатива уже на перроне, когда отдельные пассажиры, расталкивая других, штурмуют двери вагона.
Но помните, что все преходяще, в том числе и неудобства, поэтому будьте спокойны, вежливы и уважайте других в поезде!" - призывает Pasažieru vilciens в опубликованных материалах по железнодорожному этикету.
Электронный билет нужно покупать перед посадкой в поезд
Если вы решите купить билет на поезд в электронном виде, сделайте это до посадки в поезд. Если вы не можете купить билет из-за технических проблем с телефоном, интернетом или приложением, то у вас есть возможность купить его в кассе или подготовить наличные или банковскую карту для покупки билета в поезде у кондуктора.
Сохраняйте билет до конца поездки
Если билет на поезд распечатан, позаботьтесь о том, чтобы он не был утерян или механически поврежден до конца пути. Контролер-кондуктор может попросить показать его еще раз или его придется показать проверяющему.
Курение и употребление алкоголя в поезде запрещено
Правила перевозки пассажиров предусматривают, что запрещается ездить в поезде в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических, психотропных, токсических или иных одурманивающих веществ, вести себя грубо или агрессивно, а также употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные, токсические или иные одурманивающие вещества.
Прежде чем открыть окно - спросите разрешения
Прежде чем открыть окно, убедитесь, что это не будет мешать другим пассажирам. Если вы понимаете, что другие люди могут возражать, спросите разрешения или предупредите их, прежде чем открывать окно.
Оцените готовность других пассажиров участвовать в разговоре
Если вам очень хочется поговорить с пассажиром, сидящим рядом или напротив вас, вы можете попробовать это сделать, но оцените ситуацию, хочет ли собеседник продолжать диалог. В разговоре избегайте жалоб на проблемы на работе или в личной жизни, не раскрывайте свою фамилию, домашний адрес или название места работы.
Еду с выраженным или резким ароматом едят вне поезда
Если вы знаете, что по дороге проголодаетесь, то перед отправлением в поезд приготовьте перекус, который не будет раздражать обонятельные рецепторы других пассажиров, не будет неприглядным и не оставит пятен на вашей одежде и сиденье. Если у вас газированный напиток, то открывайте бутылку медленно, постепенно выпуская воздух.
Соблюдайте чистоту и порядок
Не ломайте ничего и не царапайте, чтобы другим пассажирам после вас тоже было приятно ехать в поезде.
Кроме того, запрещается ездить в поезде в грязной или воняющей (даже чрезмерно пахнущей) одежде. Если вы работаете за компьютером во время поездки, следите за тем, чтобы ваша компьютерная сумка, документы и другие вещи не были разбросаны по нескольким сиденьям и полу. Также держите вместе другие личные вещи - например, перчатки, зонт и т. д.
Велосипед размещается в держателе или в проходе между сиденьями
Если в вагоне отсутствуют или заняты все крепления для велосипедов, велосипед размещают в проходе между сиденьями таким образом, чтобы он не пачкал обивку сиденья и одежду других пассажиров.
Не забудьте купить билет для вашего питомца
Не оставляйте животное без присмотра и убедитесь, что оно не мешает другим пассажирам.
Сумка - это не пассажир
Держите вещи на коленях, кладите их на полку для багажа или под скамейку! Освободите место для других пассажиров и будьте терпимы к человеку, сидящему рядом с вами.
Решение проблем отложите на другое время
Другие пассажиры не должны быть свидетелями вашей драмы.
Используйте наушники во время просмотра фильма, игры или прослушивания музыки.
В общественном месте не допускается несогласованное громкое использование средств массовой информации. Это может привести к конфликтной ситуации с неприятными последствиями.
Подготовьте билет и выдайте подтверждающие документы
Чтобы контролер-кондуктор мог качественно вас обслужить, в начале поездки подготовьте билет и необходимые документы, если они должны быть предъявлены для получения скидки на поездку - например, паспорт, удостоверение личности удостоверение, подтверждающее вас особый статус.
Уважайте личное пространство других пассажиров
Старайтесь соблюдать лимит места, чтобы пассажиры, сидящие рядом с вами, тоже чувствовали себя комфортно - не следует слишком широко расставлять ноги или вытягивать их в проходе, и, конечно же, неважно, насколько интересна статья в журнале или что-то в смартфоне рядом с вами - смотреть в них невежливо.
Не торопитесь садиться в поезд
Дождитесь высадки пассажиров предыдущего рейса и только потом садитесь.
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