Pasažieru vilciens опубликовало правила поведения в электричках

Прежде чем открыть окно - спросите разрешения

Прежде чем открыть окно, убедитесь, что это не будет мешать другим пассажирам. Если вы понимаете, что другие люди могут возражать, спросите разрешения или предупредите их, прежде чем открывать окно.

Оцените готовность других пассажиров участвовать в разговоре

Если вам очень хочется поговорить с пассажиром, сидящим рядом или напротив вас, вы можете попробовать это сделать, но оцените ситуацию, хочет ли собеседник продолжать диалог. В разговоре избегайте жалоб на проблемы на работе или в личной жизни, не раскрывайте свою фамилию, домашний адрес или название места работы.

Еду с выраженным или резким ароматом едят вне поезда

Если вы знаете, что по дороге проголодаетесь, то перед отправлением в поезд приготовьте перекус, который не будет раздражать обонятельные рецепторы других пассажиров, не будет неприглядным и не оставит пятен на вашей одежде и сиденье. Если у вас газированный напиток, то открывайте бутылку медленно, постепенно выпуская воздух.

Соблюдайте чистоту и порядок

Не ломайте ничего и не царапайте, чтобы другим пассажирам после вас тоже было приятно ехать в поезде.