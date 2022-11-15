За год число представленных в латвийских Lidl местных производителей выросло в 2,5 раза

Год назад, начиная свою работу в Латвии, Lidl сотрудничал примерно с 20 местными производителями. Сейчас в магазинах Lidl можно приобрести продукцию от более чем 50 местных фермеров и производителей продуктов питания. Lidl продолжит и впредь развивать сотрудничество с крупными и мелкими местными компаниями.

"Сотрудничество с местными производителями - один из основных принципов Lidl в каждой стране, где мы работаем. Мы рады, что за относительно короткий период мы пополнили наш ассортимент продуктов питания международного бренда Lidl молочными, мясными, рыбными и кондитерскими изделиями, произведенными в Латвии, а также сезонным ассортиментом фруктов и овощей. Наша цель - развивать это сотрудничество и в будущем", - говорит Александру Маг, член правления Lidl Latvija, отвечающий за закупки.

Он также подчеркнул, что важнейшим условием взаимовыгодного сотрудничества с Lidl является неизменно высокое качество продукции и соблюдение требований к качеству в каждой из товарных групп.

"Для местных производителей сотрудничество с Lidl означает приведение их производственных процессов в соответствие с требованиями международных аудитов и сертификатов. Главные бенефициары в этом процессе - все мы и в первую очередь, конечно, местные потребители", - подчеркивает Александру Маг.

Обширная международная сеть супермаркетов и единые принципы работы также открывают перед латвийскими производителями новые возможности для экспорта. Ряд латвийских продуктов уже доступен в эстонских магазинах Lidl, и в перспективе такие экспортные возможности будут только возрастать.

Ассортимент латвийских продуктов в магазинах Lidl в различных категориях продолжает развиваться. Покупатели могут приобрести молочные и мясные продукты, сезонные овощи и фрукты, напитки (пиво и квас), кондитерские изделия, муку и другие крупяные изделия как под брендами местных производителей, так и под частными торговыми марками Lidl.