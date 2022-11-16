Война России в Украине осложнила и без того проблемную ситуацию в мировой экономике, приблизив ее к крупному кризису. Все чаще мы слышим о признаках приближения рецессии. И экономисты, и чиновники один за другим предупреждают, что избежать кризиса не удастся, вопрос в том, насколько глубоким и продолжительным он будет.
"Худшее еще впереди": в рекордно короткие сроки мир движется к экономическому кризису
По словам BBC, мировая экономика циклична - за ростом следует спад, за которым обязательно последует восстановление. И так до следующего спада и подъема. Со времен Второй мировой войны мир пережил как минимум пять крупных рецессий, включая кризис, вызванный Covid-19 два года назад. Однако если сейчас будет очередной кризис, то будет поставлен новый антирекорд. Ни разу мир не переходил от роста к спаду за такой короткий период времени.
Основная причина - вторжение России в Украину. Конечно, есть и другие причины, но до начала войны Владимиром Путиным никаких признаков глубокого кризиса в Европе не было. Однако сейчас об этом говорят как о неизбежном процессе.
Три главных двигателя мировой экономики - США, Европа и Китай - замедляют ход, и каждый делает это по своим причинам. Общим признаком являются глобальные проблемы, которые по-прежнему являются последствиями кризиса Сovid-19, а также проблемы, вызванные российской агрессией. Учитывая, что эта троица составляет две трети мировой экономики, от благополучия этих стран зависит и судьба остального населения планеты.
"В еврозоне серьезные проблемы, вызванные прекращением поставок газа из России. Китай страдает от ковидных карантинов и кризиса на рынке недвижимости. Тем временем США столкнулись с падением доходов и спроса из-за инфляции", - говорит Кристалина Георгиева, глава Международного валютного фонда.
"Более бедные и развивающиеся страны все это очень хорошо чувствуют. Они зарабатывают все меньше и меньше, потому что спрос на экспортные товары падает, а расходы на продукты и энергию растут", - продолжает Георгиева.
Как не проспать кризис
Экономисты и чиновники пытаются заранее предсказать, когда начнется экономический спад. Хорошим воспоминанием является 2008 год, когда кризис фактически начался. Это связано с тем, что кризис грянул как гром среди ясного неба, обрушив сразу несколько крупных банков в США, Великобритании и других западных странах. Такого масштабного кризиса, кроме узкого круга финансистов и аналитиков, никто не ожидал. На этот раз все иначе.
"Ни один из предыдущих кризисов мы не смогли бы предсказать даже сегодня. Но сейчас, я думаю, уже понятно, что с большой вероятностью будет кризис", - говорит глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон.
"Откуда придет кризис? Может быть, с кредитного рынка, может быть, с фондового рынка. Может быть, это будет еще и страна, а может быть, что-то, чего мы не можем себе представить", - сказал Даймон о прогнозировании кризисов.
Во время предыдущего кризиса власти вливали в экономику большие деньги. Процентные ставки по кредитам упали до нуля, но вернуться к сильному росту не удалось.
Так, например, после кризиса 2008 года ВВП США вырос на 22% до 2020 года, тогда как экономический рост в 1990-е годы составил 43%, а в период с 1961 по 1969 год - даже 54%.
Уровень доходов населения стагнировал, но власти урезали социальные расходы, чтобы возместить средства, потраченные на спасение банков. В политике и бизнесе началась эпоха перемен: интернет-экономика, Дональд Трамп, Brexit в Великобритании и популизм.
С конца прошлого десятилетия предупреждения о возможном кризисе звучали с удивительной последовательностью. Сначала в 2018 году, когда Трамп начал торговые войны, а затем в 2019 году, когда на фондовом рынке стали видны первые трещины.
Экономисты, госслужащие и бизнесмены говорили о конце экономического цикла, еще не зная, что ждет мир в 2020 году. Еще на Рождество 2019 года было известно о "таинственном вирусе в далеком Китае, которым заболели 50 человек". Никто и предположить не мог, что это на самом деле станет началом пандемии ковида, в результате которой мировая экономика в 2020 году ушла в рецессию - падение на 3%. Через год - рост на 6%.
Худшее еще впереди
Как говорится - чем дальше, тем безумнее. В этом году экономический рост составит около 3%, но в следующем году из-за войны, инфляции, карантина в Китае и энергетического кризиса снова возможен спад.
"Все проблемы этого года разрывают шрамы, которые мир едва успел залечить после кризиса с коронавирусом. В двух словах - худшее еще впереди", - заявили аналитики Международного валютного фонда и предупредили о шестимесячной рецессии в странах, составляющих около трети мировой экономики.
В самом оптимистичном сценарии ожидается рост мировой экономики на уровне 3%. Более реалистичный сценарий состоит в том, что росту экономики будет препятствовать слабый рост деловой активности, спроса, инвестиций и производства.
"Даже если будет положительный рост, это будет очень похоже на рецессию, потому что реальные доходы населения продолжат падать, а цены продолжат расти", - предупредила Георгиева.
Что же касается Евросоюза и Великобритании, то им не удастся избежать рецессии, признают еврокомиссары.
"Мы подошли к определенной черте. Во втором квартале [этого года] экономики еврозоны восстановились до докризисного уровня, но с тех пор основные экономические факторы больше не работают должным образом. На первый план выдвигаются потрясения, вызванные агрессией России против Украины. Сейчас наши экономические прогнозы тоже выглядят намного скромнее, чем летом", - говорит Валдис Домбровскис, европейский комиссар по вопросам торговли.
Даймон предупреждает, что США тоже долго не продержатся. У страны меньше проблем с энергией, но агрессивное повышение процентных ставок душит спрос и инвестиции, в результате чего США "впадают в рецессию в той или иной форме", которая продлится от девяти до десяти месяцев.
Можно ли избежать кризиса?
Сигналы о назревающих проблемах в экономике поступают фактически со всех сторон. Проблемы на рынке недвижимости есть не только в Китае, но и в западных странах, начиная от Швеции и заканчивая Новой Зеландией. Лидеры корпоративного роста - интернет-гиганты Amazon и Meta - пытаются сократить расходы и массово увольняют сотрудников.
Однако можно ли было избежать кризиса? Экономисты настроены пессимистично. После предыдущего масштабного кризиса 1980-х годов мировая экономика росла под влиянием технологического развития и деловой революции, что привело к большому экономическому прорыву в Китае, России и других развивающихся странах. Позже, после кризиса 2008 года, ключевую роль сыграли меры монетарного стимулирования.
Сейчас эти источники роста исчерпали себя, но глобализация и меры экономического стимулирования перевернулись с ног на голову. Однако многие проблемы также не решены - например, повышение производительности труда и изменение климата.
Только очередная технологическая революция может спасти мир от полного экономического коллапса, считает Адам Слейтер, ведущий исследователь Oxford Economics.
Прежде чем думать о следующем периоде роста, мир должен решить три основные проблемы - рост цен, карантин в Китае и энергетический кризис в Европе.
Самое простое решение - открытие Китая. Для этого нужны только решения Коммунистической партии Китая. Однако восстановление экономики Китая будет означать, что спрос на энергоресурсы значительно возрастет, что, в свою очередь, усугубит первую проблему - инфляцию. Также есть опасения, что по мере роста числа погибших от ковида Китай вновь введет очень строгий режим карантина.
Еще более сложными вопросами являются энергетический кризис и инфляция, из-за которых падают реальные доходы населения и растут процентные ставки по ипотечным кредитам, а также стоимость других кредитов. В следующие два года эти проблемы можно было бы решить только резким падением спроса. То есть падением того самого спроса, которого мир пытается избежать.
Проблема инфляции без подавления спроса может быть решена только при стимулировании предложения. В нынешних условиях высоких процентных ставок, нехватки рабочей силы, проблемных логистических цепочек и путинской войны сделать это очень сложно.
Чтобы выйти из энергетического кризиса, Западу придется отказаться от России как поставщика энергоресурсов. За год-два это нереально. Инвестиции в энергетику сокращаются, и даже если бы инвестиции были сделаны сейчас, отдача почувствуется только через 10 лет. Зеленая революция требует столько же времени.
Если нет желания заменить Россию и есть план закупать нефть и газ в прежних объемах, надо заканчивать войну в Украине на таких условиях, которые приемлемы для всех.
"Это печально. Мир изменился - надолго и не в лучшую сторону. Мы переживаем фундаментальные изменения в мировой экономике.
Мы привыкли жить в мире международного сотрудничества, низких процентных ставок и низкой инфляции. Сейчас мир стал более хрупким - в нем больше неопределенности, уязвимости, геополитического противостояния, стихийных бедствий. В этом мире любая страна рискует столкнуться с кризисом намного проще и чаще", - говорит Георгиева.
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