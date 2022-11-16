"Худшее еще впереди": в рекордно короткие сроки мир движется к экономическому кризису

Во время предыдущего кризиса власти вливали в экономику большие деньги. Процентные ставки по кредитам упали до нуля, но вернуться к сильному росту не удалось.

Так, например, после кризиса 2008 года ВВП США вырос на 22% до 2020 года, тогда как экономический рост в 1990-е годы составил 43%, а в период с 1961 по 1969 год - даже 54%.

Уровень доходов населения стагнировал, но власти урезали социальные расходы, чтобы возместить средства, потраченные на спасение банков. В политике и бизнесе началась эпоха перемен: интернет-экономика, Дональд Трамп, Brexit в Великобритании и популизм.

С конца прошлого десятилетия предупреждения о возможном кризисе звучали с удивительной последовательностью. Сначала в 2018 году, когда Трамп начал торговые войны, а затем в 2019 году, когда на фондовом рынке стали видны первые трещины.

Экономисты, госслужащие и бизнесмены говорили о конце экономического цикла, еще не зная, что ждет мир в 2020 году. Еще на Рождество 2019 года было известно о "таинственном вирусе в далеком Китае, которым заболели 50 человек". Никто и предположить не мог, что это на самом деле станет началом пандемии ковида, в результате которой мировая экономика в 2020 году ушла в рецессию - падение на 3%. Через год - рост на 6%.

Худшее еще впереди