Поток российской нефти, которая текла в Азию, начал истощаться после введения санкций западными странами, а также отказа европейских покупателей от импорта российской нефти. Надежды России были связаны с Китаем, который "должен компенсировать отсутствие европейского рынка". Но и в этом случае у России тоже не все так хорошо, как хотелось бы, сообщает The Moscow Times.
Китай начал отказываться от импорта российской нефти
Китайские нефтеперерабатывающие заводы начали отказываться от поставок российской нефти, запланированных на декабрь. В начале декабря вступит в силу эмбарго, установленное Евросоюзом.
Как сообщает Reuters со ссылкой на нефтетрейдеров, в декабре китайским покупателям будет поставлено всего 5-7 лотов нефти дальневосточной марки ESPO. До сих пор Россия ежемесячно экспортировала до 30 лотов сырой нефти марки ESPO.
Вместо российской нефти частные нефтеперерабатывающие компании Китая поставляют сырую нефть из Бразилии и ЮАР, даже несмотря на то, что цены на эту нефть выше. Китайские госзаводы, покупающие нефть сорта Urals (в основном поставляемую в Европу), также начали "сокращать" импорт российской нефти из-за санкций.
5 декабря вступит в силу правило, запрещающее странам G7 торговать российской нефтью по ценам выше "ценового потолка". Компании, нарушающие этот запрет, потеряют доступ к страховым услугам, которые предоставляются крупнейшими в мире компаниями по страхованию грузовых судов, такими как IG P&I.
Для продолжения импорта российской нефти нужны еще большие скидки, заявил представитель нефтеперерабатывающей компании в Китае. По оценкам Bloomberg, российская нефть в настоящее время продается в Китай со средним дисконтом в 25,5 доллара за баррель.
Российским нефтяным компаниям удалось перенаправить в Азию около миллиона баррелей ежедневного экспорта, который до начала войны поставлялся в Европу. Чтобы сохранить экспортный поток даже после декабрьских санкций, Россия должна найти покупателей еще на 3,3 млн баррелей нефти и продуктов ее переработки.
По мнению Международного энергетического агентства, эта задача невыполнима, и России придется сократить объемы добычи нефти в начале следующего года. К концу марта добыча нефти в России сократится до двух миллионов баррелей нефти в день, в результате чего добыча нефти в России достигнет 20-летнего минимума.
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