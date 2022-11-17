Китай начал отказываться от импорта российской нефти

Китайские нефтеперерабатывающие заводы начали отказываться от поставок российской нефти, запланированных на декабрь. В начале декабря вступит в силу эмбарго, установленное Евросоюзом.

Как сообщает Reuters со ссылкой на нефтетрейдеров, в декабре китайским покупателям будет поставлено всего 5-7 лотов нефти дальневосточной марки ESPO. До сих пор Россия ежемесячно экспортировала до 30 лотов сырой нефти марки ESPO.

Вместо российской нефти частные нефтеперерабатывающие компании Китая поставляют сырую нефть из Бразилии и ЮАР, даже несмотря на то, что цены на эту нефть выше. Китайские госзаводы, покупающие нефть сорта Urals (в основном поставляемую в Европу), также начали "сокращать" импорт российской нефти из-за санкций.

5 декабря вступит в силу правило, запрещающее странам G7 торговать российской нефтью по ценам выше "ценового потолка". Компании, нарушающие этот запрет, потеряют доступ к страховым услугам, которые предоставляются крупнейшими в мире компаниями по страхованию грузовых судов, такими как IG P&I.

Для продолжения импорта российской нефти нужны еще большие скидки, заявил представитель нефтеперерабатывающей компании в Китае. По оценкам Bloomberg, российская нефть в настоящее время продается в Китай со средним дисконтом в 25,5 доллара за баррель.

Российским нефтяным компаниям удалось перенаправить в Азию около миллиона баррелей ежедневного экспорта, который до начала войны поставлялся в Европу. Чтобы сохранить экспортный поток даже после декабрьских санкций, Россия должна найти покупателей еще на 3,3 млн баррелей нефти и продуктов ее переработки.

По мнению Международного энергетического агентства, эта задача невыполнима, и России придется сократить объемы добычи нефти в начале следующего года. К концу марта добыча нефти в России сократится до двух миллионов баррелей нефти в день, в результате чего добыча нефти в России достигнет 20-летнего минимума.