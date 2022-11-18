Известно, в какую сумму Риге обошелся демонтаж прославляющих советский режим памятников

Большую часть затрат потребовал демонтаж комплекса памятников в парке Победы, что заняло и больше всего времени.

В Риге демонтированы все включенные в список прославляющих советский режим памятников объекты, а на месте памятника в парке Победы продолжается приведение в порядок территории. В данный момент засыпано более половины бассейна. В случае благоприятной погоды работы планируется завершить в течение месяца, однако, по словам строителей, забор вокруг строительной площадки может сохраниться до весны.

Несколько объектов в Риге были демонтированы по инициативе самоуправления, например, элементы фасада с серпом и молотом на улице Калнциема, 57, и Бривибас гатве, 318. С фасада здания на улице Яня Асара, 15, снята памятная табличка разведчику Красной армии Мартиньшу Поге.

В свою очередь находящиеся в Пардаугаве на перилах на берегу Даугавы серпы и молоты будут демонтированы во время реконструкции набережной.

Напомним, ранее Рижская дума решила принять пожертвования в размере 268 000 евро на снос памятника в Пардаугаве.

В самоуправление обратился благотворительный фонд Ziedot.lv, который сообщил, что привлек 268 385,60 евро, которые нужно потратить на работы по сносу памятника.