Англичанин думал, что нашел фантик. Это оказалось средневековое кольцо за 47 000 $

Борд занимался поисками с металлоискателем на пастбище недалеко от Торнкомба, Дорсет, Англия. Он нашел в грязи обертку от конфеты, но при ближайшем рассмотрении понял, что это обручальное кольцо.

Украшение оказалось средневековым золотым кольцом с бриллиантом стоимостью 47 300 долларов.

По данным британского аукционного дома Noonans Mayfair, кольцо Lady Brook могло быть подарено леди Джоан Брук, вышедшей замуж за сэра Томаса Брука в 1388 году. Брук владел землей, на которой было найдено кольцо.

Кольцо будет выставлено на аукцион 29 ноября.

Найджел Миллс, консультант аукционного дома, заявил прессе, что кольцо находится в "почти идеальном состоянии".

На кольце выгравированы слова "Я храню твою веру, храни мою" на французском языке.

Он сделан из двух металлических полос, которые переплетаются, символизируя союз.

"Скорее всего, такого никогда больше не будет, - сказал CNN Борд, обнаруживший кольцо. - Тогда каждое кольцо было индивидуальным и уникальным, а не массовым [продуктом], как сегодня. Это потрясающе".