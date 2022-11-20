Видео ⟩ На острове Рождества началась миграция красных крабов. Многие дороги закрыты

Видео, размещенные в социальных сетях, показывают огромное количество крабов, ползающих по поверхностям, камням, дорогам и даже людям, создавая довольно сюрреалистическую сцену.

Миллионы красных крабов вышли из своих домов и тропических лесов на острове Рождества, чтобы начать свою ежегодную миграцию в океан.

Ежегодная миграция начинается после первых ливней сезона дождей. Обычно это происходит в октябре или ноябре, но иногда может быть и в декабре или январе.

Когда начинается миграция, красные крабы со всего острова устремляются в океан для спаривания. Самцы крабов возглавляют миграцию, а самки присоединяются к группе по пути.

On Australia’s Christmas Island, millions of red crabs are coming to town! 🦀 pic.twitter.com/39drjwle8J — DW News (@dwnews) November 18, 2022