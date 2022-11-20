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Видео ⟩ На острове Рождества началась миграция красных крабов. Многие дороги закрыты

rus.tvnet.lv
На острове Рождества началась миграция красных крабов. Многие дороги закрыты
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Миграция крабов в Австралии
Миграция крабов в Австралии Фото: Reuters/ScanPix

Ежегодная миграция красных крабов началась в Индийском океане на острове Рождества в Австралии. Чтобы они могли безопасно передвигаться, несколько дорог на острове перекрыли, сообщают иностранные СМИ.

Видео, размещенные в социальных сетях, показывают огромное количество крабов, ползающих по поверхностям, камням, дорогам и даже людям, создавая довольно сюрреалистическую сцену.

Миллионы красных крабов вышли из своих домов и тропических лесов на острове Рождества, чтобы начать свою ежегодную миграцию в океан.

Ежегодная миграция начинается после первых ливней сезона дождей. Обычно это происходит в октябре или ноябре, но иногда может быть и в декабре или январе.

Когда начинается миграция, красные крабы со всего острова устремляются в океан для спаривания. Самцы крабов возглавляют миграцию, а самки присоединяются к группе по пути.

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