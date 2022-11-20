Собирают подписи за обнародование зарплат чиновников

Как обосновывает инициативу Delna, действующая в настоящее время обязанность подачи деклараций должностными лицами распространяется только на должностных лиц, конкретно указанных в законе "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц", не распространяясь на работников госуправления. Законом установлена обязанность обнародовать критерии определения размера вознаграждения и размер заработной платы должностных лиц в разрезе по группам должностей, однако не указана обязанность указания размер вознаграждения и иных денежных сумм, выплаченных конкретному должностному лицу или работнику.

Общество призывает дополнить закон об оплате труда должностных лиц и служащих государственных учреждений и органов местного самоуправления, определив порядок, при котором оплата труда всех государственных и муниципальных служащих будет полностью доводиться до сведения общественности. Delna призывает установить обязанность учреждений ежемесячно публиковать начисленную заработную плату и другие денежные суммы, причитающиеся всем должностным лицам и всем работникам, на сайте учреждения с указанием имени, фамилии, должности и рассчитанной суммы работника, за исключением случаев, когда законом установлено иное.

Кабинет министров должен определить учреждения государственного управления, а также их должностных лиц и сотрудников, вознаграждение которых не может быть обнародовано из соображений государственной безопасности, а также срок, по истечении которого эта информация становится общедоступной в Национальном архиве Латвии, считает Delna.

Инициативу можно подписать на сайте manabalss.lv. В настоящее время ее подписали чуть более 6000 жителей. После сбора 10 000 подписей инициатива будет представлена в Сейм.

Представители Delna напомнили, что после решения Конституционного суда от 2019 года больше невозможно отследить полученные служащими органов госуправления вознаграждения, так как их размер больше не публикуется на сайтах учреждений.