Портреты Паула Калниньша и Язепа Ранцанса, которые написал художник Ритумс Иванов, обошлись Канцелярии президента в 11 000 евро, включая налог на добавленную стоимость.
Художник написал портреты для канцелярии президента без конкурса, их стоимость 11 тыс. евро
Как пояснила руководитель медиацентра Государственной канцелярии президента Юстине Дейчмане, в соответствии с Законом о государственных закупках в данном случае не нужно было проводить конкурс по выбору художника.
Она указала, что канцелярия выбрала художника с учетом поставленной цели и пригодности художника для выполнения задачи этого года.
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Основываясь на предыдущем опыте сотрудничества с художником, написавшим несколько официальных портретов президентов государства, и оценив общедоступные работы художника, представители канцелярии пришли к выводу, что Иванов будет наиболее подходящим художником для качественного выполнения задания.
Уже сообщалось, что портреты, созданные художником к 100-летию института президентства в Латвии, 14 ноября в Рижском дворце открыл президент Эгил Левитс.
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