У каждого из нас есть свои вкусы в таких повседневных вещах, как музыка, кино и даже то, как мы фотографируем. На этот раз автор цифрового контента Иева Флоренце-Виксне и репер Edavārdi (Эдуард Горбунов) участвуют в челлендже, снимая прекрасные фотографии новой камерой смартфона Huawei Mate 50 Pro в трех категориях, а решающий голос принадлежит их подписчикам, которые выберут любимую фотографию в трех турах голосования.
Иева Флоренце-Виксне или Edavārdi: кто сделает лучший снимок?
Как можно ближе
Одна из категорий, в которой оба инфлюэнсера будут состязаться между собой, – макрофотография. Эта специальная категория крупных планов отличается тем, что позволяет запечатлеть мелкие детали или объекты в четком фокусе, благодаря чему объект кажется больше, чем в жизни.
«Новый смартфон Huawei Mate 50 Pro позволяет делать богатые нюансами фотографии с расстояния всего 2,5 см, в результате чего детали, изначально не заметные глазу, становятся крупномасштабными произведениями искусства. Фотографу остается лишь одним касанием выбрать место в композиции, направить на нее фокус, затем опробовать несколько вариантов и выбрать лучшую версию», – рассказывает Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.
В час, когда зажигаются фонари
Фотографирование при слабом или недостаточном освещении доставляло трудности практически каждому. Поэтому в данной категории оба участника будут создавать фотографии, пытаясь запечатлеть объекты при минимальном освещении, например, пламя свечей, световые гирлянды или даже лунный свет.
«Фотографирование в условиях затемнения даже с обычной функцией вспышки не всегда приносит желаемые результаты. Поэтому основная камера Huawei Mate 50 Pro обладает особой светочувствительностью и при помощи алгоритма XD Fusion Pro позволяет делать четкие и детализированные снимки. В ночном режиме получаются фотографии с выраженным соотношением светлых и темных участков, а также сохраняется баланс теплых и холодных оттенков, позволяя получать реалистичные фотографии всего одним кликом», – отмечает эксперт.
Больше, чем просто лицо
Самой личной категорией этого челленджа, безусловно, является портрет, на котором Иева и Edavārdi попробуют запечатлеть эмоции и детали на лицах людей. Портрет способен продемонстрировать очень широкую гамму эмоций, что придает изображению особенную чувственность, с которой смогут найти ассоциации и другие зрители.
«Портретный режим в последние годы был самой популярной функцией фотосъемки. Сейчас его используют не только для создания автопортретов, но и для отображения предметов или объектов. Камера Huawei Mate 50 Pro, оснащенная первой в отрасли физической диафрагмой, позволяет применять эффект размывания фона к каждому авторскому сценарию за счет технологических возможностей камеры и регулировки выраженности эффекта, поэтому данный режим можно использовать и при создании групповых фотографий», – поясняет М. Тиллерс.
Следите за успехами в челлендже Иевы и Edavārdi в профиле Huawei в Instagram: https://www.instagram.com/huaweilatvia/ и высказывайте свои оценки в разделе комментариев!