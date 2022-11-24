Иева Флоренце-Виксне или Edavārdi: кто сделает лучший снимок?

Как можно ближе

Одна из категорий, в которой оба инфлюэнсера будут состязаться между собой, – макрофотография. Эта специальная категория крупных планов отличается тем, что позволяет запечатлеть мелкие детали или объекты в четком фокусе, благодаря чему объект кажется больше, чем в жизни.

Фото: Publicitātes foto

«Новый смартфон Huawei Mate 50 Pro позволяет делать богатые нюансами фотографии с расстояния всего 2,5 см, в результате чего детали, изначально не заметные глазу, становятся крупномасштабными произведениями искусства. Фотографу остается лишь одним касанием выбрать место в композиции, направить на нее фокус, затем опробовать несколько вариантов и выбрать лучшую версию», – рассказывает Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.

В час, когда зажигаются фонари

Фотографирование при слабом или недостаточном освещении доставляло трудности практически каждому. Поэтому в данной категории оба участника будут создавать фотографии, пытаясь запечатлеть объекты при минимальном освещении, например, пламя свечей, световые гирлянды или даже лунный свет.

Фото: Publicitātes foto