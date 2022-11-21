Депутаты фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) призывают не допустить резкого повышения тарифа на передачу электроэнергии, который может стать своего рода скрытым налогом и окажет существенное негативное влияние на платежеспособность населения и конкурентоспособность латвийских предпринимателей.
СЗК: повышение тарифов Sadales tīkls подорвет платежеспособность населения
Как сообщила представитель СЗК Даце Карклиня, СЗК приглашает на встречу представителей Sadales tīkls, чтобы компания обосновала планируемое повышение платы за услуги по передаче электроэнергии в среднем на 75% и помогла найти решения, которые помогут Sadales tīkls продолжать успешно работать, не создавая дополнительного финансового бремени для жителей и компаний Латвии.
Депутат парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис подчеркивает, что повышение платы за услуги по передаче электроэнергии означает дополнительное бремя для жителей Латвии в финансово тяжелый период.
Еще важнее то, что "такой резкий рост цен затронет латвийских предпринимателей-производителей и экспортеров", повысив себестоимость произведенной продукции, что не позволит перенаправлять средства на повышение заработной платы и понизит конкурентоспособность с производителями в соседних странах, отмечает СЗК.
Повышение тарифа также будет иметь решающее значение для семей и компаний, которые начали производство солнечной энергии для собственных нужд после предыдущих призывов правительства. В большинстве случаев эта энергия передается в сеть и потребляется всеми. Повышение тарифа на услуги по передаче электроэнергии также
повысит себестоимость "зеленой" энергии, отмечают представители потенциальной оппозиции.
Sadales tīkls завершило 2021 год с прибылью более 10 млн евро, отмечают парламентарии СЗК, подчеркивая, что "государственный бюджет не должен наполняться скрытыми налогами, и повышение тарифа на передачу электроэнергии за счет жителей и предпринимателей нашей страны не должно произойти".
Как сообщалось, оператор системы распределения электроэнергии Sadales tīkls планирует повысить тариф на передачу электроэнергии в среднем на 75%, сообщили в компании.
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