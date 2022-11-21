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Мэр Читы ушел в отставку, чтобы поехать на войну в Украине

rus.tvnet.lv
Мэр Читы ушел в отставку, чтобы поехать на войну в Украине
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Российские солдаты
Российские солдаты Фото: Ingrid Pakats/Shutterstock

Руководитель городской администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что решил отправиться на войну в Украине. Об этом он написал в своем Telegeram-канале, пишет "Медуза". 

"Дорогие читинцы! Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего - в зону специальной военной операции", - написал Сапожников. Он отметил, что, "как десантник с боевым опытом, не может оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее".

На прошлой неделе местное издание "Чита.ру" сообщило, что, по данным источников, глава города, возможно, отправится в Украину добровольцем. Тогда Сапожников это не комментировал.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках мобилизации в России призвали 300 тысяч человек, в том числе 1300 представителей власти, а также 27 тысяч предпринимателей.

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