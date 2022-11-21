Мэр Читы ушел в отставку, чтобы поехать на войну в Украине

"Дорогие читинцы! Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего - в зону специальной военной операции", - написал Сапожников. Он отметил, что, "как десантник с боевым опытом, не может оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее".

На прошлой неделе местное издание "Чита.ру" сообщило, что, по данным источников, глава города, возможно, отправится в Украину добровольцем. Тогда Сапожников это не комментировал.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках мобилизации в России призвали 300 тысяч человек, в том числе 1300 представителей власти, а также 27 тысяч предпринимателей.