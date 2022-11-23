Видео ⟩ "Отправь себя в Китай!": Latvijas Pasts организует лотерею с AliExpress. Зачем?

Кампания "Отправь себя в Китай!" организована в сотрудничестве с одним из туристических агентств Латвии. Приз в размере 4000 евро будет выплачен из маркетингового бюджета Latvijas pasts. Главное условие акции – покупка на международной интернет площадке Ali Express.

На вопрос, почему выделена именно одна конкретная торговая площадка, в компании заявили, что AliExpress является важным торговым партнером Latvijas pasts.

"Основная причина для нас в том, чтобы облегчить поток поставок, потому что это наш доход.

Напомнить клиентам, что таможенные процедуры теперь намного проще, чем прошлым летом.

До сих пор многие покупатели этого не знают. И, конечно же, наладить хорошие отношения с нашим фактически самым большим партнером по сотрудничеству", - сказал председатель правления Latvijas pasts Марис Вилцанс.

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)