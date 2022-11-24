Из России рекордными темпами утекают деньги

За девять месяцев этого года россияне перевели в иностранные банки 32 миллиарда долларов, передает The Moscow Times, ссылаясь на анализ Центробанка России. В целом вклады россиян в иностранных банках выросли более, чем в два раза: если в январе сумма составляла 30,6 млрд долларов, то к концу сентября она выросла до 63,1 млрд долларов.

После начала атаки на Украину жители России в феврале сняли со своих банковских счетов 4,5 миллиарда долларов. Это рекордная сумма в истории. После того, как Центральный банк ввел лимит на трансграничные транзакции, в марте отток сократился до 1,7 млрд долларов по сравнению с 1,4 млрд долларов в апреле.

Но суммы снова начали расти в мае, после того, как центральный банк ослабил лимит: в мае снятая сумма составляла 1,7 млрд долларов, а в июне утроилась до 5,2 млрд долларов. Сумма, утекшая в июле и августе, была несколько выше: 5,6 и 5,4 млрд долларов соответственно.

Новый рекорд оттока денег был зафиксирован в сентябре: в тот месяц, когда Кремль обнародовал свои мобилизационные планы, на зарубежные счета поступило 6,7 млрд долларов.

Центральный банк России еще не опубликовал статистику за октябрь.