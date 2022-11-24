Полиэтилентерефталат или сокращенно ПЭТ – один из самых распространенных материалов упаковок напитков: в Европе 70% материала ПЭТ используются именно для производства бутылок. В Латвии на долю ПЭТ-упаковок приходятся 46,5 % или 142,5 миллиона единиц из всего количества депозитных упаковок на рынке (данные за февраль–октябрь 2022 г.), при этом на настоящий момент на переработку передано уже более 2700 тонн ПЭТ-бутылок.
Подсчитано, сколько ПЭТ-упаковок было переработано за время работы депозитной системы
Все собранные в депозитной системе пластмассовые упаковки перерабатываются на местном заводе AS PET Baltija, входящем в группу предприятий по переработке отходов и хозяйственному обслуживанию окружающей среды AS Eco Baltia. Возможности применения переработанных ПЭТ-бутылок весьма широки – из них можно делать новые бутылки, хозяйственные товары и даже одежду.
Цель на 2029 год – перерабатывать 90 % пластмассовых бутылок
Пластмассовое загрязнение – одна из самых серьезных и распространенных угроз окружающей среде, оно негативно влияет на все живые организмы, поэтому сбор и переработка данных материалов являются важным делом в защите природы и предотвращении загрязнения пластмассой, особенно микропластмассой, в снижении выбросов CO2, а также сохранении природных ресурсов и энергии.
"Европейский союз поставил перед собой точные цели на пути к стабильному и рациональному расходованию ресурсов, включая необходимость сбора до 2029 года 90 % пластмассовых бутылок для вторичной переработки. Стоит отметить, что с помощью депозитной системы мы целенаправленно приближаемся к достижению этого показателя – согласно актуальным данным в октябре на рынок было выпущено 32 миллиона депозитных упаковок, а в депозитные пункты сдано 27,5 миллиона пустых упаковок, таким образом, показатель возврата превысил 85 %, и мы предполагаем, что он продолжит расти", – рассказывает председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.
В сортировочном центре подготовлено к переработке более 2700 тонн ПЭТ
Для полноценного хозяйственного обслуживания выпущенных на рынок ПЭТ-упаковок все сданные в депозитную систему пластмассовые бутылки доставляются в сортировочный центр в Саласпилсском крае, где подготавливаются к переработке. Принятые вручную упаковки пересчитывается, и затем из общего потока ПЭТ-материалов отделяется прозрачный ПЭТ, что существенно расширяет возможности его использования и стимулирует циркулярную экономику. В завершение процесса обработки все пластмассовые упаковки прессуются в кипы и перевозятся на перерабатывающее предприятие.
"Мы рады, что в Латвии есть такие сильные отраслевые игроки и мы можем перерабатывать существенную часть депозитных упаковок в пределах страны", – добавил Стуритис.
Самые популярные продукты из переработанного ПЭТ – новые ПЭТ-бутылки и упаковки различных продуктов, пленка, одежда
Одним из деловых партнеров оператора депозитной системы является перерабатывающее предприятие AS PET Baltija, которое перерабатывает и упаковки латвийской депозитной системы – до сих пор уже переработано более 2700 тонн ПЭТ-упаковок, а полученные в результате этого ПЭТ-хлопья и гранулы затем экспортируются партнерам по всему миру.
Председатель правления AS PET Baltija Салвис Лапиньш пояснил: "ПЭТ-бутылки – один из самых "дружественных" для переработки видов упаковок. Он сравнительно чист и однороден, что позволяет получать из него конечную продукцию высокого качества. Пусть доля латвийских депозитных упаковок в совокупных производственных мощностях завода невелика – 6,5 %, но в качестве положительного момента можно упомянуть качество входящей тары. Это важно, поскольку часть изготовленного PET Baltija сырья, согласно международным стандартам качества, затем поступает на производство пищевых упаковок.
Кроме того, стимулируя полный цикл оборота ПЭТ-бутылок, который в последние годы играет все более важную роль во всем мире, в этом году мы заключили сделку по приобретению ведущего чешского предприятия по производству волокон Tesil Fibres. Благодаря этому мы сможем обеспечить, чтобы переработанные в Латвии ПЭТ-бутылки, которые попадают к нам и через латвийскую депозитную систему, еще скорее превратились в новые изделия".
Переработка ПЭТ-упаковок происходит в несколько этапов и начинается с того, что использованные ПЭТ-упаковки в виде кип весом 150–500 кг попадают в систему горячей предварительной мойки. Здесь нагретая паром вода вымывает из ПЭТ-упаковок большую часть песка и других загрязнений. Затем с ПЭТ-бутылок снимают крышки, сортируют их по цвету, а окончательный визуальный контроль осуществляют несколько сотрудников.
Пригодный основной поток после сортировки попадает в мельницу и перемалывается до ПЭТ-хлопьев определенного размера, которые затем с помощью воды перекачиваются в моечные установки. Здесь с ПЭТ-хлопьев смываются клей, прилипшие этикетки и другие примеси. Затем хлопья попадают в установку для отделения материалов, где отделяются остатки материалов пробок и этикеток. Чистые ПЭТ-хлопья без примесей попадают в полоскательную установку, а после полоскания происходит сушка горячим воздухом и отделение возникшей мелкой ПЭТ-пыли и прилипших бумажных волокон, чтобы получить чистый конечный продукт.
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