Подсчитано, сколько ПЭТ-упаковок было переработано за время работы депозитной системы

Кроме того, стимулируя полный цикл оборота ПЭТ-бутылок, который в последние годы играет все более важную роль во всем мире, в этом году мы заключили сделку по приобретению ведущего чешского предприятия по производству волокон Tesil Fibres. Благодаря этому мы сможем обеспечить, чтобы переработанные в Латвии ПЭТ-бутылки, которые попадают к нам и через латвийскую депозитную систему, еще скорее превратились в новые изделия".

Переработка ПЭТ-упаковок происходит в несколько этапов и начинается с того, что использованные ПЭТ-упаковки в виде кип весом 150–500 кг попадают в систему горячей предварительной мойки. Здесь нагретая паром вода вымывает из ПЭТ-упаковок большую часть песка и других загрязнений. Затем с ПЭТ-бутылок снимают крышки, сортируют их по цвету, а окончательный визуальный контроль осуществляют несколько сотрудников.

Пригодный основной поток после сортировки попадает в мельницу и перемалывается до ПЭТ-хлопьев определенного размера, которые затем с помощью воды перекачиваются в моечные установки. Здесь с ПЭТ-хлопьев смываются клей, прилипшие этикетки и другие примеси. Затем хлопья попадают в установку для отделения материалов, где отделяются остатки материалов пробок и этикеток. Чистые ПЭТ-хлопья без примесей попадают в полоскательную установку, а после полоскания происходит сушка горячим воздухом и отделение возникшей мелкой ПЭТ-пыли и прилипших бумажных волокон, чтобы получить чистый конечный продукт.