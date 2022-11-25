За занавесом: теперь пропагандисты демонизируют Польшу

Между тем газета "The Washington Post" сообщает: "Россия долгое время утверждала, что не принимает участия в конфликте, развернувшемся на Донбассе в 2014 году, и что она не кон-тролировала пророссийских ополченцев в Донецке, из которых четверо обвиняемых занимали высокие посты в сепаратистских ополчениях. Однако суд определил, что Москва фи-нансировала и вооружала сепаратистские силы в Донецке и в целом контролировала сепаратистский регион и его органы власти. Суд также установил, что пуск "Бука" был преднамеренным, но подсудимые, вероятно, думали, что стреляют по военному самолету".

Пропагандист Соловьев позволил себе поиронизировать, в том числе высмеяв приговор Игорю Гиркину: приговоренный к пожизненному заключению Гиркин должен отбывать срок в Нидерландах, но боевики не собираются уезжать из России, и она их никогда не выдаст. По мнению Соловьева, приговор абсурден, поскольку никогда не будет исполнен, к тому же, если суд признал, что подсудимые хотели сбить военный самолет, то наказание слишком су-ровое. Вся идеологическая свита Кремля в один голос заявляет, что суд в Гааге был необъективным и политически мотивированным, и до сих пор звучат утверждения о том, что пасса-жирский самолет сбили украинцы.

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