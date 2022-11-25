События минувшей недели стали настоящим триумфом для кремлевских пропаганди-стов. С большим удовлетворением и чувством победы они сообщали об украинской ра-кете, которая упала на Польшу, унеся жизни двух человек. По мнению идеологов госу-дарства-агрессора, первоначальные обвинения Запада в адрес России лишь служат до-казательством подлости блока НАТО. Этот нарратив широко распространялся в мно-гочисленных пропагандистских передачах несколько дней подряд, ибо представилась прекрасная возможность доказать российской общественности, какой негодяй прези-дент Украины Владимир Зеленский и что страны Запада в сговоре против России, раз сразу же стали подозревать ее в ответственности за этот инцидент.
За занавесом: теперь пропагандисты демонизируют Польшу
Параллельно рассказывалось о видео, на котором украинские солдаты якобы убивают рос-сийских военнопленных. Следует подчеркнуть, что ни указанное видео целиком, ни его фрагменты не демонстрировались ни в одной из программ. Пропагандисты продолжали вос-производить сюжеты о массированных ракетных ударах по Украине и о том, как города этой страны погружаются во тьму, оставаясь без электричества. Новый импульс пропагандист-ской машине придало решение Гаагского суда, которым двое российских боевиков и их украинский сообщник были осуждены за сбитый малайзийский пассажирский самолет.
Всеобщая ненависть к Польше
В связи с трагической аварией, когда украинская зенитная ракета упала на территорию Польши, российские пропагандисты устроили истерическую бурю, в которой Польша, как ни странно, стала одним из главных козлов отпущения. Причиной тому послужил факт, что польские высокопоставленные лица, реагируя на инцидент, попросили созвать встречу послов НАТО. Российские идеологи утверждают, что мир был как никогда близок к третьей мировой войне и что в этом виновата Польша, которая сразу же объявила виновной Россию.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Близкие к Кремлю "эксперты" разного калибра заявляют, что "режим Зеленского" намеренно выпустил ракету по Польше, чтобы навести тень на Россию и втянуть НАТО в войну. Тут пропагандисты уже явно запутались в собственном словоблудии: ранее неделями утверждалось, что война с НАТО в самом разгаре и Украина всего лишь плацдарм, а теперь речь идет только о попытках вовлечь НАТО в войну с Россией.
Так или иначе, пропагандисты внушают российскому обществу, что это была преднамеренная провокация Украины с целью дискредитации России и принуждения Запада к открытой войне. При этом отдельные участники разных программ проявили единодушие в том, что если бы в Польше упала российская ракета, то за это не стоило бы приносить извинения, потому что захваченные Россией территории Украины постоянно обстреливаются западными ракетами.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Теперь Польша активно обвиняется в желании нагнетать обстановку и в необоснованных подозрениях в отношении России. Заодно было упомянуто и падение самолета бывшего президента Польши Леха Качиньского в 2010 году, после которой польская военная прокуратура предъявила обвинения двум диспетчерам Cмоленского аэропорта в непреднамеренной ката-строфе самолета. Россия тогда отвергла обвинения, а произошедший на прошлой неделе "ракетный инцидент", по мнению пропагандистов, лишний раз подтверждает необоснованность обвинений по делу об аварии Качиньского.
При этом пропагандисты заявили, что ожидаются и другие провокации со стороны Украины, в которых она станет обвинять Россию. Постоянный участник программы "60 минут", печально известный своими ксенофобскими высказываниями военный эксперт Игорь Коротченко даже предположил, что Зеленский, возможно, хочет сбить самолет нынешнего президента Польши Анджея Дуды и обвинить в этом Россию.
Другие самопровозглашенные "историки" и "политологи" высказывались о том, что Польша всегда была недружелюбна к России и теперь стала центром НАТО в Восточной Европе. Клеветники представляют Польшу как ненавидимую всеми, в том числе собственными союз-никами, страну, при этом фальсифицируются исторические факты и даже выдвигаются утверждения о том, что Польша несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. Фактически в отношении Польши русские в своих передачах разворачивают абсолютно черный пиар. В минувшее воскресенье вечером также был показан документальный фильм об исторических отношениях между Польшей и Россией, в котором в том числе про-звучали различные заявления президента России Владимира Путина. Посыл фильма можно выразить одной фразой: Россия всегда была дружественной Польше, а Польша всегда была русофобской.
Пропагандисты используют против Польши, как и против всего "коллективного Запада", но больше всего, конечно же, Украины, то оружие, которое финская журналистка Йессикка Аро описала в книге "Путинские тролли": "Одним из самых исторически влиятельных приемов военной пропаганды является дегуманизация врага - превращение в монстра. Когда врага очерняют, война против него становится оправданной, а солдаты мотивированы сражаться за якобы законное дело. Исследования мозга показывают, почему дегуманизация эффективна: мозг имеет тенденцию делить людей на чужих и своих".
Суд в Гааге был политическим
Пропагандисты Евгений Попов и Владимир Соловьев, а также приглашенные в их передачи военные эксперты в один голос заявили, что решение голландского суда признать российских боевиков виновными по делу о сбитом над Украиной в 2014 году малайзийском само-лете является политически мотивированным и масштабным фарсом. Россия до сих пор утверждает, что виновата украинская сторона, а различные военные эксперты пытаются подробными техническими пояснениями доказать, что ракета "Бук" чисто технически сбить самолет не могла.
Между тем газета "The Washington Post" сообщает: "Россия долгое время утверждала, что не принимает участия в конфликте, развернувшемся на Донбассе в 2014 году, и что она не кон-тролировала пророссийских ополченцев в Донецке, из которых четверо обвиняемых занимали высокие посты в сепаратистских ополчениях. Однако суд определил, что Москва фи-нансировала и вооружала сепаратистские силы в Донецке и в целом контролировала сепаратистский регион и его органы власти. Суд также установил, что пуск "Бука" был преднамеренным, но подсудимые, вероятно, думали, что стреляют по военному самолету".
Пропагандист Соловьев позволил себе поиронизировать, в том числе высмеяв приговор Игорю Гиркину: приговоренный к пожизненному заключению Гиркин должен отбывать срок в Нидерландах, но боевики не собираются уезжать из России, и она их никогда не выдаст. По мнению Соловьева, приговор абсурден, поскольку никогда не будет исполнен, к тому же, если суд признал, что подсудимые хотели сбить военный самолет, то наказание слишком су-ровое. Вся идеологическая свита Кремля в один голос заявляет, что суд в Гааге был необъективным и политически мотивированным, и до сих пор звучат утверждения о том, что пасса-жирский самолет сбили украинцы.
Видео и ракетные обстрелы
Начиная с минувшей пятницы все пропагандисты с упоением рассказывали о зверствах укра-инских солдат, якобы расстрелявших более 10 безоружных российских военнопленных, ссы-лаясь на снятое украинским военным видео, на котором запечатлено это убийство. Правда, не было показано ни одного фрагмента, поэтому зрители должны были поверить на слово, что видео существует. Международная пресса, освещающая это случай, пишет, что отследить циркулирующее в российских соцсетях видео невозможно, но показательно, что слухи о нем появились на следующий день после того, как суд Нидерландов осудил российских бое-виков.
Американский телеканал CNBC цитирует вице-премьера-министра Украины Ольгу Стефани-шину, которая обещает расследовать историю с видео: "Украинские силы абсолютно не за-интересованы в исполнении смертных приговоров, у них есть прямой приказ брать как можно больше военнопленных для обмена пленными с Россией. Каждый потенциальный расстрел русского солдата - это украинец, которого нельзя обменять, поэтому в этом нет ни-какой логики".
Между тем российские пропагандисты утверждают, что видео является лишь одним из многих доказательств украинских военных преступлений, и беззастенчиво распространяют ложь о том, что Россия прекрасно относится к захваченным украинцам и что при обмене плен-ными они возвращаются домой в лучшей физической форме, чем при попадании в плен. Это снова дало повод для обвинений не только Украины, но и всего Запада, который никак не ре-агирует на "преступления" Украины и нацизм. Соловьев даже сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с Гитлером. Кажется, что по историческим причинам скормить российскому народу историю о возрождающемся фашизме в Германии и разжечь в нем чувство ненависти к этой стране легче легкого.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Параллельно пропагандисты продолжают радоваться массированным ракетным обстрелам городов Украины и заявляют, что удары по объектам энергетической инфраструктуры нано-сятся для того, чтобы уничтожить способность украинских военных к сопротивлению, а население, которое остается без тепла и света, это лишь побочный эффект и в его судьбе сле-дует винить "режим Зеленского", который продолжает войну.
Для оправдания Соловьев призвал вспомнить, что было восемь лет назад на Донбассе. Складывается впечатление, что пропагандисты избрали тактику использования войны на Дон-бассе и "геноцида" его русскоязычного населения в качестве своего рода "карт-бланш" на все свои военные преступления.
Наряду с этим, несмотря на задокументированные и доказанные военные преступления про-тив мирного населения на оккупированных территориях Украины, российские пропагандисты не стыдятся утверждать, что украинцы в Херсоне убивают пророссийски настроенных мирных жителей и что Херсон станет следующей Бучей и Ирпенем, где преступления совершались самими украинцами.
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