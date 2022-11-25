Тепловой насос, дрова и другие системы отопления. Какой вид самый дружественный для кошелька?

Какое топливо выгоднее?

Согласно данным Центрального статистического управления, домохозяйства в Латвии в основном используют энергетическую древесину в качестве топлива, потому что это местный ресурс.

Дрова

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Дрова однозначно самое дешевое топливо - от 35 евро/беркуб, или 280 кг сухих дров (без доставки), то есть около 60 евро/МВтч. Государственная поддержка составляет 50% при закупочной цене, превышающей 40 евро/беркуб.

Однако дровяное отопление имеет ряд недостатков. Его нельзя автоматизировать, поэтому кто-то всегда должен заниматься отоплением, вкладывая время и усилия, что также имеет свою цену. Дрова нужно складывать, высушивать и хранить.

Дрова можно топить не только в печи, которая обогревает конкретное помещение, но и в котельном устройстве, который будет обеспечивать теплом весь дом, а также нагревать горячую воду.

Эти устройства просты в эксплуатации, но имеют относительно низкую эффективность. Цена дровяного котла - от 500 до 5000 евро, к тому же нужен аккумулирующий бак, чтобы тепло было доступно, даже когда котел не топится. Для автоматизации отопления иногда к дровяному котлу добавляют гранульную горелку, цена которой начинается от 800 евро.

Комбинация - удачное решение, ведь можно и использовать дешевые дрова, и обеспечить тепло на какое-то время, когда дома нет того, кто растапливает котел. Однако общая эффективность такой системы ниже, чем у классического гранульного котла.

Брикеты

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