Тепловой насос, дрова и другие системы отопления. Какой вид самый дружественный для кошелька?

В этом году особо актуальным стал вопрос о видах отопления, их стоимости и ценообразующих факторах. Вместе с изменением ситуации в мире и в Латвии многие поспешили сменить одну систему отопления на другую, потому что цены на них значительно изменились. Вместе с экспертами мы рассмотрели различные системы отопления и их стоимость, чтобы выяснить, какая из всех систем является наиболее выгодной для кошелька.
Необходимо выяснить действующие тарифы на тепловую энергию
Эксперт по жилищному кредитованию Luminor Каспарс Саусайс говорит, что в большинстве случаев вид отопления в квартирах изменить нельзя, поэтому перед покупкой рекомендуется узнать текущий тариф на тепловую энергию и изучить текущее потребление.
"Как показывают наши наблюдения, наряду с ростом цен на энергоресурсы при покупке частного дома все большее внимание уделяется типу отопления, стоимости тепловой энергии и уровню автоматизации.
До сих пор наиболее популярным видом отопления было газовое отопление в тех случаях, когда в частном доме есть подключение к газу, после него следует отопление гранулами.
На данный момент мы видим, что тепловые насосы становятся все более востребованными для зданий с хорошей теплостойкостью, в то время как частные дома, отапливаемые непосредственно электричеством (например, электрические радиаторы), встречаются очень редко.
Воздушные тепловые насосы относительно просто установить и использовать. При этом в качестве наиболее энергоэффективных решений заказчики чаще всего выбирают грунтовые тепловые насосы, или геотермальное отопление, комбинируя его с солнечными панелями, ведь с ними тепловые насосы хорошо сопрягаются", - поясняет эксперт.
Каспарс Саусайс отмечает, что если было принято решение полностью заменить систему отопления, допуская, что частный дом стоит примерно 200 000 евро, то затраты на замену в целом по отношению к стоимости всего имущества не превысят 10% от общей стоимости имущества, а при замене отопительного котла - до 5%. Соответственно, влияние вида отопления на стоимость имущества не должно превышать 10% от общей стоимости недвижимости.
Факторы, формирующие затраты на отопление
Научный сотрудник Института технологии тепла, газа и воды Рижского технического университета (РТУ) Лана Мигла утверждает, что существуют два основных фактора, которые формируют расходы на отопление - количество потребляемой тепловой энергии и цена тепловой энергии.
Расход тепловой энергии здания в основном зависит от ограждающих конструкций здания, таких как стены, окна, двери, крыша, перекрытия по грунту, теплопроницаемости, степени изношенности или технического состояния, желаемой температуры в помещении, потребительских привычек, внутренних источников тепла, таких как тепло от электроустановок, и других факторов.
Энергоэффективность здания характеризует удельное потребление энергии на квадратный метр, измеряемое в кВтч/м2 в год.
С помощью этой характерной величины легко сравнивать потребление тепловой энергии разных зданий, чтобы присвоить им класс энергоэффективности здания. Это значение может основательно варьироваться от 50 кВтч/м2 в год до 250 кВтч/м2 в год.
Однако самая высокая величина относится к зданиям, которые находятся в катастрофическом состоянии. Кроме того, эта величина может помочь определить количество необходимого материала для отопления и, следовательно, стоимость эксплуатации.
Все более жесткие требования
Лана Мигла говорит, что к новостройкам с каждым годом предъявляются все более жесткие требования по удельному энергопотреблению, планируется достичь, чтобы новостройки потребляли менее 50 кВтч/м2 в год.
В настоящее время средний удельный расход тепловой энергии частных домов составляет 80 кВтч/м2 в год. Точно это можно определить, проведя энергоаудит здания. Так, делая примерный расчет для частного дома площадью 150 м2, добавляя 20% на необходимую горячую воду, получаем общее потребление тепловой энергии 14,5 МВтч/м2 в год.
Умножая эту сумму на цену топлива за МВтч, мы можем узнать, какую сумму следует рассчитывать ежегодно или в среднем за месяц.
"Необходимо выяснить, сколько будет стоить количество тепловой энергии, чтобы иметь возможность сравнивать стоимость разных видов топлива, скажем, в евро/МВтч.
Следует отметить, что все эти расчеты являются теоретическими для идеальных условий, поскольку, например, наличие влаги значительно снижает теплотворную способность топлива. Эффективность котельного оборудования показывает способность оборудования в процентах "отпускать" и использовать тепло, содержащееся в топливе.
Однако эта эффективность значительно падает, если оборудование не обслуживается должным образом, например, не очищаются теплообменные элементы, которые со временем забиваются, не вычищается зола, дымоход. Расчеты производились без учета НДС, платы за доставку или абонентской платы поставщика услуг, так как эти суммы сильно зависят от каждой ситуации", - поясняет Мигла.
Какое топливо выгоднее?
Согласно данным Центрального статистического управления, домохозяйства в Латвии в основном используют энергетическую древесину в качестве топлива, потому что это местный ресурс.
Дрова
Дрова однозначно самое дешевое топливо - от 35 евро/беркуб, или 280 кг сухих дров (без доставки), то есть около 60 евро/МВтч. Государственная поддержка составляет 50% при закупочной цене, превышающей 40 евро/беркуб.
Однако дровяное отопление имеет ряд недостатков. Его нельзя автоматизировать, поэтому кто-то всегда должен заниматься отоплением, вкладывая время и усилия, что также имеет свою цену. Дрова нужно складывать, высушивать и хранить.
Дрова можно топить не только в печи, которая обогревает конкретное помещение, но и в котельном устройстве, который будет обеспечивать теплом весь дом, а также нагревать горячую воду.
Эти устройства просты в эксплуатации, но имеют относительно низкую эффективность. Цена дровяного котла - от 500 до 5000 евро, к тому же нужен аккумулирующий бак, чтобы тепло было доступно, даже когда котел не топится. Для автоматизации отопления иногда к дровяному котлу добавляют гранульную горелку, цена которой начинается от 800 евро.
Комбинация - удачное решение, ведь можно и использовать дешевые дрова, и обеспечить тепло на какое-то время, когда дома нет того, кто растапливает котел. Однако общая эффективность такой системы ниже, чем у классического гранульного котла.
Брикеты
Брикеты намного плотнее и суше, чем дрова, поэтому у них более высокая теплотворная способность и потребуется меньше брикетов для производства того же количества тепла. Средняя цена в настоящее время составляет 370 евро за тонну, поэтому такое решение может стоить 92 евро/МВтч.
"Конечно, необходимо учитывать хранение в соответствующих условиях. Брикеты из щепы часто комбинируют с дровами", - говорит Мигла.
Доступны и другие виды брикетов - например, торфяные брикеты, несмотря на относительно высокую теплотворную способность, их недостатком является более высокое содержание золы и примеси, например, серы, которая ухудшает процесс горения и негативно влияет на оборудование, поэтому следует уделять больше внимания обслуживанию оборудования. Несмотря на более низкую цену - около 320 евро за тонну - стоимость 1 МВтч составляет 95 евро.
Гранулы
Преимущество гранул - возможности их автоматизации и высокая эффективность котельного оборудования. Цена в настоящее время составляет 405 евро за тонну (без доставки) и имеет тенденцию к снижению, поскольку замешательство прошло.
Ценовой диапазон котлов очень широк - от 2000 до 10000 евро. Это связано с тем, что конструкции котлов могут варьироваться от очень простых до полностью автоматизированных конденсационных котлов с дистанционным управлением.
Кроме того, установив силосы (специально спроектированное хранилище гранул) и систему подачи, можно избежать необходимости проведения работ вокруг котла даже в течение нескольких месяцев. Следует учитывать, что понадобится место для хранения гранул.
Системы могут быть с накопительным баком или без него. Стоимость тепловой энергии составляет около 88 евро/МВтч. Государственная помощь также доступна как для брикетов, так и для гранул - 50% стоимости свыше 300 евро/т.
Существуют также упрощенные гранульные печи, которые могут обеспечить теплом несколько комнат, у них высокие показатели энергоэффективности, обычно встроенный бак небольшой, поэтому печь необходимо регулярно заправлять.
В настоящее время на рынке также доступны альтернативы древесным гранулам - например, гранулы из лузги подсолнечника, цена которых составляет 290 евро за тонну, благодаря цене они конкурентоспособны, так как один МВтч стоит 70 евро.
Семена подсолнечника отличаются повышенным содержанием золы и других примесей, которые могут снизить энергоэффективность котла отопления, возможно, нужно будет проводить перекалибровку системы подачи котла.
"Если этот котел объединить с накопительно-подающей системой, в принципе, можно заправлять раз в сезон и не беспокоиться об этом весь сезон. Конечно, это зависит от конструкции котла", - говорит эксперт.
Природный газ
Учитывая трудно предсказуемую и в настоящее время очень высокую цену, эксперт поясняет, что природный газ является одним из самых дорогих видов топлива, с государственной помощью для домохозяйств цена за МВтч составляет 108,7 евро.
"Однако следует отметить, что преимущества этого топлива связаны с высокой теплотворной способностью и способностью быстро реагировать на потребность в тепловой энергии, котельная установка компактна, бесшумна, а газ поступает непосредственно из сетей, а значит, нет необходимости где-либо хранить топливо.
Поэтому отопление природным газом оставляют как альтернативу, сочетая его с другими источниками тепла. Те же преимущества имеет сжиженный газ пропан-бутан, однако он хранится в резервуарах, что может доставлять некоторые неудобства", - подчеркивает Мигла.
Сети централизованного теплоснабжения
Эксперт говорит, что не только многоквартирные дома, но и частные дома могут быть обеспечены теплом от сетей централизованного теплоснабжения.
Утвержденные тарифы в настоящее время сильно отличаются - от 60 до 312 евро/МВтч. Государство компенсирует 50% тарифа на теплоснабжение до 150 евро/МВтч и 90% той части, которая превышает этот порог.
Тариф состоит в основном из затрат на топливо, есть тепловые станции или котельные дома, которые работают на природном газе, а другие используют древесную щепу или даже солнечную энергию.
Для подключения потребителя необходимо наличие сетей централизованного теплоснабжения и требуется индивидуальный тепловой пункт, относительно компактный и полностью автоматизированный.
Тепловые насосы
В последнее время популярность приобрели тепловые насосы, особенно "воздух-вода". Это означает, что используется тепло окружающей среды, которая, используя физические свойства специальных жидкостей, передает тепло помещениям. В принципе, это электрическое отопление. Показатель COP (индекс энергетической эффективности) очень важен.
Например, если COP - 3, это означает, что тепловой насос производит 3 кВт тепла, используя 1 кВт электроэнергии. Однако температура окружающей среды все время меняется, и этот коэффициент тоже.
Лучше всего оценивается сезонный COP, который показывает соотношение между фактически произведенным теплом в кВтч/год и фактически потребленным электричеством в кВтч/год на нужды теплового насоса.
Эксперт говорит - практика показывает, что есть благоприятные и не очень благоприятные зимние сезоны для тепловых насосов. Эти устройства компактны и просты в эксплуатации. Кроме того, их можно использовать для охлаждения летом. Цена оборудования может быть от 4500 до 10 000 евро.
"Затраты на электроэнергию сложно сравнивать, потому что существует множество различных тарифов, однако следует отметить, что электроэнергия является одним из самых дорогих видов топлива, так как цена одного МВтч превышает 220 евро. Государство компенсирует первые 100 кВтч, применяя фиксированную цену 0,160 евро/кВтч.
Если домохозяйство использует электроэнергию для отопления, то в диапазоне 500-2000 кВтч/месяц скидка 50% применяется к той части, которая превышает 0,160 евро/кВтч. Однако тепловые насосы являются тем решением, для которого было бы некорректно использовать для сравнения расчет стоимости евро/МВтч - если сезонный COP равен 3, то электроэнергии потребляется в 3 раза меньше, чем требуется тепловой энергии.
Таким образом, несмотря на высокую цену энергии, реальная стоимость намного ниже. Сочетание теплового насоса с солнечными батареями, вырабатывающими электроэнергию, значительно снижает стоимость электроэнергии, делая это решение даже очень прибыльным", - объясняет Мигла.
Какая система лучше?
Следует подчеркнуть, что большая часть государственной помощи применяется автоматически, за исключением покупки дров, гранул и брикетов.
"Подводя итог, можно сделать вывод, что ни одно из решений не является однозначно лучшим и, принимая во внимание быстро меняющиеся условия, невозможно прогнозировать появление на рынке конкретного отопительного решения в будущем.
В настоящее время наиболее безопасно себя чувствуют те, у кого есть комбинированные источники тепла. Прежде чем приступить к смене источника тепла отопления, стоит провести техническое обслуживание имеющегося оборудования, оценить техническое состояние системы отопления, улучшить варианты регулирования и оценить другие способы снижения потребления.
Возможно, можно добавить дополнительное оборудование - солнечные батареи, коллекторы солнечного тепла, каминную печь и другое, создать комбинированную систему и адаптировать к существующей ситуации.
На вопрос о том, какая комбинация будет наиболее выгодной для кошелька, эксперт отвечает: "Тепловой насос в сочетании с солнечными батареями подходит только для недавно построенных домов с низким удельным потреблением тепловой энергии, небольших одноэтажных домов, обычно отопление обеспечивается контуром теплого пола.
Поскольку в теплых полах используются более низкие температуры, чем в радиаторах или конвекторах, тепловой насос работает с высоким COP.
Однако если частный дом был построен хотя бы лет пять и более назад, в моде были двухэтажные дома, где если не весь дом, то хотя бы второй этаж имеет радиаторно-конвекторную систему. Для этих домов характерны большие квадратные метры.
Тогда лучшим решением будет не тепловой насос, а отопление гранульным котлом, ведь природный газ, с учетом последних тенденций, отпадает. Это связано с тем, что гранульный котел способен эффективно производить высокие температуры, необходимые для отопления батареями, он может быть автоматизирован и имеет конкурентоспособную цену".
Эксперт отмечает, что печь также имеет большое значение. "Даже если отключат электричество, по крайней мере есть печь, чтобы можно было затопить дом. Угроза существует, если есть зависимость только от сетей. В кризисной ситуации было бы сложнее обеспечить тепло", - добавляет она.
Статья создана в сотрудничестве с Luminor.
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