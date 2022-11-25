Школьники из Латгале и Земгале разработали 10 инновационных бизнес-идей

По словам координатора проекта в Латвии Юрия Дубатовки, члены жюри были приятно удивлены оригинальностью идей, представленных школьниками. "Видно, что у нас думающая молодежь, которая стремится не просто решить повседневные проблемы максимально дешевым и эффективным способом - их искренне заботит безопасность, окружающая среда и социальный аспект бизнес-деятельности. Это очень важные показатели для будущего развития общества", - комментирует координатор отдела проектов ЕС Латвийской торгово-промышленной палаты, добавляя, что представленные идеи вполне жизнеспособны и уже совсем скоро могут быть претворены в жизнь. "Если хотя бы одна идея будет реализована, то каждый вложенный цент и все время, которое эксперты и участники проекта посвятили разработке идей, дискуссиям, окупится сторицей, создавая новые рабочие места, развивая экспорт и экономику страны в целом и регионов в частности".