В рамках проекта Creazone, разработанного для борьбы с безработицей в регионах Латгале и Земгале и направленного на развитие предпринимательства среди молодежи, в программу менторинга и обмена опытом было инвестировано 952 853,57 EUR, из которых финансирование ЕС составляет 90% (857 568,21 EUR). В заключительной фазе проекта школьники из Латгале и Земгале представили десять инновационных бизнес-идей.
Школьники из Латгале и Земгале разработали 10 инновационных бизнес-идей
"Статистика показывает, что уже очень много лет количество молодежи в регионах стремительно уменьшается, а безработица при этом сохраняется на прежнем уровне. Поэтому было принято решение разработать проект, который поспособствует развитию регионов, дав молодежи шанс реализовать свои амбициозные бизнес-идеи под руководством опытных менторов. В проекте Creazone приняло участие более 100 участников из Латвии, но далеко не все дошли до конца и представили жюри идеи развития собственного дела. До конца дошли лишь самые лучшие и мотивированные", - рассказывает Юрий Дубатовка, руководитель отдела проектов ЕС.
"Идеи, разработанные участниками лагеря Design IT, демонстрируют способность молодых идентифицировать проблемы и предлагать решения с бизнес-потенциалом", - комментирует председатель правления Junior Achievement Latvia Янис Кривенс, добавляя, что спектр разработанных продуктов очень разнообразен - от экологически безопасных товаров для детей, развлекательных и образовательных мероприятий и предметов интерьера до решений проблемы ментального переутомления и выгорания, характерных для сегодняшнего дня:
- Учащиеся Елгавской государственной гимназии имени Спидолы представили проект LietuVieta - многофункциональные, легко собираемые переносные вешалки для одежды из дерева. За дополнительную плату можно приобрести высококачественные и прочные тканевые мешки для ножен и чехол для многократного использования. По мнению экспертов, эта идея соответствует сегодняшнему стремлению к экологически чистым решениям, компактности и мобильности, и имеет все шансы для завоевания рынка.
- Майки с молнией, позволяющей пристегнуть и снять рукава в зависимости от температуры в помещении или на улице. По словам авторов идеи, этот продукт позволяет не брать с собой лишнюю одежду, которую частенько некуда положить и приходится носить в руках, что существенно снижает мобильность.
- Стильные и комфортные домики для домашних животных, подходящие по стилю даже к самым изысканным интерьерам - Lovely Pet's Houses. Авторы идеи продумали также проблематику эффективного применения остатков сырья при производстве товаров - из них планируется изготавливать домики для бродячих животных.
- SMU Baltic Outdoors разработали особую игру, тренирующую навыки выживания, а ребята из SetupLV предлагают эстетично обустроить рабочее место, спрятав все провода от компьютера, принтера и других гаджетов.
- Авторы идеи для бренда Teazzy разработали особую рецептуру напитка из японских, южноамериканских и индийских чаев, который улучшает деятельность мозга, способность концентрироваться, стимулирует память и всячески способствует ментальному здоровью.
- Tutum toys или "безопасные игрушки", которые можно съесть, вдоволь с ними наигравшись. Даже если малыш и не захочет "съесть" свою игрушку после игры с ней, родители могут не переживать, что ребенок откусит какую-то детальку и подавится или отравится. Полная безопасность!
- Не содержащий аллергены и легко используемый очищающий порошок для зубов.
- Сахарный воск для ваксации - экологичное решение для борьбы с лишними волосками на теле, которое, к тому же, не засоряет окружающую среду. Авторы идеи ХХ и ХХ предлагают производить воск из сахара, лимонного сока и воды - просто и экологично!
По словам координатора проекта в Латвии Юрия Дубатовки, члены жюри были приятно удивлены оригинальностью идей, представленных школьниками. "Видно, что у нас думающая молодежь, которая стремится не просто решить повседневные проблемы максимально дешевым и эффективным способом - их искренне заботит безопасность, окружающая среда и социальный аспект бизнес-деятельности. Это очень важные показатели для будущего развития общества", - комментирует координатор отдела проектов ЕС Латвийской торгово-промышленной палаты, добавляя, что представленные идеи вполне жизнеспособны и уже совсем скоро могут быть претворены в жизнь. "Если хотя бы одна идея будет реализована, то каждый вложенный цент и все время, которое эксперты и участники проекта посвятили разработке идей, дискуссиям, окупится сторицей, создавая новые рабочие места, развивая экспорт и экономику страны в целом и регионов в частности".
Проект Creazone курирует Латвийская торгово-промышленная палата - крупнейшая организация развития предпринимательства в Латвии, представляющая интересы предпринимателей, а также оказывающая услуги, способствующие развитию бизнеса в Латвии. В рамках проекта была проведена работа с молодежью именно из регионов, стремясь дать им в том числе опыт общения с предпринимателями из других стран. В нем приняло участие 240 участников. Общий бюджет проекта составляет 952 853,57 EUR, 90% из которых финансируются ЕС.
Данная публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержание данной публикации является исключительной ответственностью Латвийской торгово-промышленной палаты и ни в коем случае не может быть воспринято как отражение мнения Европейского Союза.
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