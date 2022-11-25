PrivatBank - больше не банк. Компания будет реорганизована

Со вступлением в силу данного решения лицензия, выданная PrivatBank на деятельность кредитного учреждения, утрачивает силу.

Такое решение FKTK принято с учетом принятого на внеочередном собрании акционеров банка 30 сентября 2022 года решения о прекращении деятельности PrivatBank как кредитного учреждения.

В FKTK констатируют, что PrivatBank обеспечил защиту интересов и информирование клиентов, а также выполнил свои обязательства перед вкладчиками.

В соответствии со стратегией, принятой акционерами, PrivatBank постепенно сокращал масштабы операций. 9 августа 2022 года совет FKTK разрешил PrivatBank передать в Industra Bank клиентские отношения, в том числе управление счетами физических и юридических лиц, кредитным и лизинговым портфелями, депозитами, а также ценными бумагами.

Из PrivatBank в Industra Bank были переведены остатки счетов 243 юридических и 5666 физических лиц, кредиты, депозиты и лизинги, а также кредитные лимиты платежных карт.

PrivatBank в прошлом году отработал с убытком 5,933 млн евро, что в 2,3 раза меньше, чем в 2020 году. Активы банка на 31 декабря 2021 года составили 102,945 млн евро, что на 24,3% или 33,013 млн евро меньше, чем на конец 2020 года.

PrivatBank работает в Латвии с 22 августа 2007 года как специализированный банк. По размеру активов PrivatBank является одним из самых маленьких банков Латвии. Крупнейшим акционером банка является украинский PrivatBank (46,54%), который был национализирован правительством Украины в декабре 2016 года.