Видео ⟩ Рижанка получила извещение о долге, которому уже семь лет

Коллекторы, которым звонили по телефону, на вопросы отвечать отказались. Просто сказав, что долг возник за услуги Tet.lv.

Такой ответ больше всего удивил супругов, ведь в 2015 году они решили отказаться от Tet.lv или тогда еще Lattelecom телевидения и разорвали договор, но перед этим добросовестно оплатили все счета, говорит Сандра.

Она также связалась с Tet.lv, где консультант по работе с клиентами объяснил, что долгов нет, а произошла переплата в размере 11 евро. Это вызвало замешательство у Сандры.

Женщина недоумевает, почему ни о переплате, ни о долге в 17 евро уже как минимум семь лет никто не упоминал.

Представитель латвийской компании Tet.lv Лаура Янсоне поясняет программе, что муж Сандры не имеет долгов за услуги, предоставляемые компанией.

Она поясняет, что, скорее всего, однажды клиент вовремя не оплатил счет, поэтому информация о задолженности была передана сотрудникам Paus Konsults.

На Paus Konsults в интернете опубликовано целое море жалоб - не менее 88 жалоб в основном на некачественное обслуживание клиентов, запоздалые предупреждения и недостаточность информации.