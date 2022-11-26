Восстановлено движение на Валмиерском шоссе у Мурьяни, где в четверг, 24 ноября, произошла трагическая авария, сообщает в Twitter предприятие Latvijas Valsts ceļi со ссылкой на Государственную полицию.
Движение на Валмиерском шоссе, где произошла авария с тремя погибшими, восстановлено
Как сообщалось, в четверг, 24 ноября, вечером на Валмиерском шоссе возле Мурьяни произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.
Авария произошла около 17:00 в Саулкрастском крае, на Валмиерском шоссе недалеко от реки Лоя, где столкнулись два большегрузных автомобиля Volvo и легковой автомобиль BMW.
Водители обоих грузовиков и водитель легкового автомобиля погибли на месте, сообщили в Государственной полиции.
.@Valsts_policija informē, ka satiksme notikuma vietā atjaunota. https://t.co/7rjmZmBbMh— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 25, 2022
После аварии движение в месте ДТП было полностью заблокировано.
Как сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Лина Багдоне, расследование обстоятельств аварии продолжается и одна из рассматриваемых версий заключается в том, что у одного из грузовиков спустило колесо.
Начат уголовный процесс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!