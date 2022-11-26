Сб, 26.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Движение на Валмиерском шоссе, где произошла авария с тремя погибшими, восстановлено

rus.tvnet.lv
Движение на Валмиерском шоссе, где произошла авария с тремя погибшими, восстановлено
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Трагическая авария под Мурьяни
Трагическая авария под Мурьяни Фото: Sadursme.lv

Восстановлено движение на Валмиерском шоссе у Мурьяни, где в четверг, 24 ноября, произошла трагическая авария, сообщает в Twitter предприятие Latvijas Valsts ceļi со ссылкой на Государственную полицию.

Как сообщалось, в четверг, 24 ноября, вечером на Валмиерском шоссе возле Мурьяни произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

Авария произошла около 17:00 в Саулкрастском крае, на Валмиерском шоссе недалеко от реки Лоя, где столкнулись два большегрузных автомобиля Volvo и легковой автомобиль BMW.

Водители обоих грузовиков и водитель легкового автомобиля погибли на месте, сообщили в Государственной полиции.

После аварии движение в месте ДТП было полностью заблокировано.

Как сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Лина Багдоне, расследование обстоятельств аварии продолжается и одна из рассматриваемых версий заключается в том, что у одного из грузовиков спустило колесо.

Начат уголовный процесс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх