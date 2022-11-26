Движение на Валмиерском шоссе, где произошла авария с тремя погибшими, восстановлено

Как сообщалось, в четверг, 24 ноября, вечером на Валмиерском шоссе возле Мурьяни произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

Авария произошла около 17:00 в Саулкрастском крае, на Валмиерском шоссе недалеко от реки Лоя, где столкнулись два большегрузных автомобиля Volvo и легковой автомобиль BMW.

Водители обоих грузовиков и водитель легкового автомобиля погибли на месте, сообщили в Государственной полиции.

После аварии движение в месте ДТП было полностью заблокировано.

Как сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Лина Багдоне, расследование обстоятельств аварии продолжается и одна из рассматриваемых версий заключается в том, что у одного из грузовиков спустило колесо.

Начат уголовный процесс.