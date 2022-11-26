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Космический корабль "Орион" восхищает фотографиями Луны

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Космический корабль "Орион" восхищает фотографиями Луны
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Снимок Луны
Снимок Луны Фото: NASA

Беспилотный космический корабль НАСА "Орион", который в рамках миссии "Артемида I" только что подлетел к Луне на расстояние всего 130 километров, прислал изображения нашего естественного спутника.

Детальные черно-белые снимки были сделаны на шестой день миссии специальной оптической камерой, прикрепленной к ее борту.

Если все пойдет по плану, космический корабль проведет около недели на лунной орбите, после чего начнет обратный путь на Землю. Корабль должн упасть в Тихий океан 11 декабря.

Луна
Луна Фото: NASA

Снимки Земли и Луны делаются с разных расстояний и при разном освещении, тестируются другие приборы.

Через год или два в космическом корабле будут находиться астронавты, которые снова ступят на Луну.

Космический корабль "Орион" и Луна
Космический корабль "Орион" и Луна Фото: EPA/Scanpix

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