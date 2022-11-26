Авария на Таллиннском шоссе: столкнулись автобус, грузовик и автомобиль, погиб человек

Столкнулись автобус, грузовик и автомобиль BMW X5.

На месте происшествия работают 12 пожарных, сотрудники скорой медицинской помощи, а также служба спасения из Эстонии и три бригады неотложной медицинской помощи из Эстонии. Служба обеспечивает госпитализацию пострадавших в Ригу.

‼️@NMPdienests nodrošina cietušo hospitalizāciju no Ainažiem uz Rīgu! Aicinu autovadītājus būt vērīgiem un dot ceļu brigādēm! — Liene Cipule (@LieneCipule) November 26, 2022

В VUGD сообщили, что в субботу, 26 ноября, в 19:20 поступил вызов в Айнажи, где на шоссе Рига - Айнажи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса. На месте происшествия из грузовика был освобожден один человек.

VUGD сообщает в Twitter, что из разбившегося автобуса достали погибшего человека.

Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщила агентству LETA, что, по предварительной информации, в ДТП погиб один человек, шестеро пострадали.

Ceļu satiksmes negadījuma vietā no avarējušā autobusa atbrīvots bojāgājušais. Cilvēkiem, kas nav cietuši, nodrošināta iespēja patverties @LimbazuNovadsLV nodrošinātā autobusā. Darbs notikuma vietā turpinās. Esam uzmanīgi uz ceļa! — VUGD (@ugunsdzeseji) November 26, 2022

Оперативные службы оказывают помощь пассажирам автобуса.

Лимбажское самоуправление предоставило автобус, где могут укрыться люди, которые не пострадали в аварии.

LVC сообщает, что движение на месте аварии около 20:00 уже частично восстановлено - оно организуется по одной полосе.

Авария произошла на 80-м километре Таллиннского шоссе (А1).

‼️ Negadījuma vietā uz Ainažu šosejas (A1, 80. km) pie Svētciema satiksme pilnībā bloķēta. Apbraukšana pa blakus esošo veco šoseju. https://t.co/6H47NEmR4o pic.twitter.com/RNHs4mly1Y — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 26, 2022