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Авария на Таллиннском шоссе: столкнулись автобус, грузовик и автомобиль, погиб человек

Дополнено в 22:50
rus.tvnet.lv
Авария на Таллиннском шоссе: столкнулись автобус, грузовик и автомобиль, погиб человек
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Авария на Таллинском шоссе
Авария на Таллинском шоссе Фото: Ekrānuzņēmums no video

В субботу вечером, 26 ноября, в Айнажи на Таллиннском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Столкнулись автобус, грузовик и автомобиль BMW X5.

На месте происшествия работают 12 пожарных, сотрудники скорой медицинской помощи, а также служба спасения из Эстонии и три бригады неотложной медицинской помощи из Эстонии. Служба обеспечивает госпитализацию пострадавших в Ригу.

В VUGD сообщили, что в субботу, 26 ноября, в 19:20 поступил вызов в Айнажи, где на шоссе Рига - Айнажи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса. На месте происшествия из грузовика был освобожден один человек. 

VUGD сообщает в Twitter, что из разбившегося автобуса достали погибшего человека.

Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщила агентству LETA, что, по предварительной информации, в ДТП погиб один человек, шестеро пострадали.

Оперативные службы оказывают помощь пассажирам автобуса.

Лимбажское самоуправление предоставило автобус, где могут укрыться люди, которые не пострадали в аварии.

LVC сообщает, что движение на месте аварии около 20:00 уже частично восстановлено - оно организуется по одной полосе.

Авария произошла на 80-м километре Таллиннского шоссе (А1).

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