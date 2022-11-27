Президент России Владимир Путин якобы встречался с матерями российских солдат. При этом некоторые женщины идентифицированы как политики и чиновники, близкие правительству, также люди заметили, что на записи голова Путина, казалось, отлетает от его шеи.
Видео ⟩ Отделилась голова? Странное видео встречи Путина с "матерями военных"
Люди заметили, что во время встречи на видео у Путина странно шевелится голова, как будто она "на шарнирах".
Скриншот в Twitter поместил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Видео: президент России Владимир Путин.
Yup. pic.twitter.com/TE1Z3yUFXo— DAR 🇺🇦🇨🇦🏳️🌈🇪🇺 (@UKR_RUS_FTG) November 25, 2022
Как сообщалось, Путин в пятницу, 25 ноября, провел встречу с матерями российских военных, участвующих в войне с Украиной.
"Хочу, чтобы вы знали, что и я лично, и все руководство страны, мы разделяем эту боль", - заявил он.
Этих женщин матерями военных назвали прокремлевские СМИ. Но это утверждение очень спорное.
Представителей международно-признанной организации по правам человека - Комитета солдатских матерей России - не пригласили на эту встречу.
Основанная в 1989 году негосударственная организация, осуждающая нарушения в российской армии, в последние годы преследуется как “иностранный агент”.
Не был представлен и недавно созданный "Совет матерей и жен". "Медуза" сообщает, что его основатель Ольга Цуканова критиковала администрацию президента России за то, что она не пригласила ни одного члена организации. Цуканова допустила, что участники совещания - "фальшивые матери".
Фактически журналисты смогли идентифицировать по меньшей мере семь женщин, присутствующих в Ново-Огарево, как должностных лиц и политиков, поддерживающих правительство.
Как сообщает СМИ "Можем Объяснить", на фотографиях видны депутат Московской думы от партии Кремля "Единая Россия", сотрудница созданного Путиным движения "Всероссийский Народный фронт" и депутат думы Орехово-Зуево.
Идентифицирована также сотрудница националистической организации, которая собирала пожертвованные вещи для мобилизованных.
Православная режиссер и мать "брата" Кадырова
Женщина, сидящая слева от Путина, в соответствии с заявлением "Можем Объяснить" - Олеся Шигина. Она режиссер, которая создает ортодоксальные и патриотические фильмы и еще недавно жила во Франции. Ирина Тас-оол, руководитель Департамента по делам молодежи и спорта Какхемской районной администрации республики Тува, является одной из участниц встречи. Неизвестно, действительно ли родственники этих женщин действительно воюют в Украине.
По данным "Можем Объяснить", женщина справа от Путина - представитель чеченской "аристократии" Жарадат Агуева.
Ее сыновья Исмаил и Рустам Агуевы действительно воюют в Украине. Оба являются должностными лицами высокого ранга и ни в коем случае не считаются простыми солдатами.
Один из них - командир батальона, а второй руководитель отдела полиции в Чечне. Его глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно называл своим "братом".
Об оставшихся десяти женщинах ничего не известно. Возможно, их сыновья действительно являются солдатами, которые воюют в Украине.
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