Видео ⟩ Отделилась голова? Странное видео встречи Путина с "матерями военных"

Люди заметили, что во время встречи на видео у Путина странно шевелится голова, как будто она "на шарнирах".

Скриншот в Twitter поместил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Видео: президент России Владимир Путин.

Как сообщалось, Путин в пятницу, 25 ноября, провел встречу с матерями российских военных, участвующих в войне с Украиной.

"Хочу, чтобы вы знали, что и я лично, и все руководство страны, мы разделяем эту боль", - заявил он.

Этих женщин матерями военных назвали прокремлевские СМИ. Но это утверждение очень спорное.

Представителей международно-признанной организации по правам человека - Комитета солдатских матерей России - не пригласили на эту встречу.

Основанная в 1989 году негосударственная организация, осуждающая нарушения в российской армии, в последние годы преследуется как “иностранный агент”.