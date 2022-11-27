До суда дошло дело о хищении в армии на сумму не менее 330 000 евро

Минимум часть присвоенных вещей в дальнейшем перевозилась за пределы Латвии. Нанесенный Национальным вооруженным силам (НВС) ущерб составляет не менее 339 663 евро.

Это дело широко прогремело в начале 2019 года, когда появились подозрения в том, что со складов НВС пропали приборы ночного видения. Теперь выяснилось, что армейские вещи присваивались в гораздо больших объемах и на более длительном этапе времени - с 2010 по 2018 год, согласно обвинению.

Согласно предоставленной прокуратурой информации, трое военнослужащих НВС и один квалифицированный специалист обвиняются в том, что использовали свое служебное положение в корыстных целях и по предварительному сговору присвоили боеприпасы для огнестрельного оружия.

Кроме того, одно лицо обвиняется в организации упомянутого преступления, а также в присвоении боеприпасов для огнестрельного оружия в больших объемах и переправке важных запчастей для огнестрельного оружия через границу.

Один человек обвиняется в легализации преступно нажитых средств в размере более 183 000 евро.