Министр рассказал, когда наконец начнут строить основную трассу Rail Baltica

Он отметил, что сейчас в рамках проекта Rail Baltica ведутся строительные работы на Центральном вокзале в Риге и в аэропорту "Рига", ведутся все работы по проектированию основной трассы, кроме того, объявлен второй этап закупок на строительные работы по всей основной трассе.

"Очень надеемся, что во второй половине будущего года сможем начать строительные работы на основной трассе", - сказал Линкайтс.

В то же время он выразил сомнения, хватит ли обозначенных средств на строительство всей трассы до 2026-2027 года.

"Поэтому наша стратегическая цель - построить первый этап от аэропорта "Рига" в направлении Литвы. Таким образом, по направлению в Европу основная трасса у нас должна быть до 2027 года", - сказал Линкайтс.

Как уже сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии стандартной европейской ширины от Таллинна до Литвы и границы с Польшей, чтобы дальше страны Балтии при помощи железной дороги можно было связать с другими европейскими странами. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию длиной 870 километров с европейской шириной рельсов (1435 миллиметров) с максимальной скоростью поездов до 240 километров в час.

Планируется, что расходы на Rail Baltica достигнут 5,8 миллиарда евро, включая ответвление, которое решено построить между Каунасом и Вильнюсом. Часть расходов будет покрыта из средств Евросоюза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открывать поэтапно с 2026 по 2030 год.