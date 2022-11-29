Помочь одиноким пенсионерам можно при помощи тароматов. Уже пожертвовано более 1300 евро

"Энергокризис заставил очень многих латвийцев туже затянуть пояса: так что каждые десять центов пожертвований – это важный вклад и для тех, кто их вносит, и для тех, для кого они предназначены. Мы часто слышим, что решение о пожертвованиях в таромате принимала вся семья и очень отрадно, что в латвийском обществе в это непростое время растет уровень эмпатии. 1300 евро, собранных в рамках благотворительного проекта это не только возможность осуществить чью-то мечту, но и искреннее человеческое тепло для одиноких людей, которым так важно почувствовать себя нужными и хотя бы на миг стать частью семьи", - подчеркивает руководитель LSA Андрис Берзиньш.