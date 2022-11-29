С 15 сентября Латвийское общество самаритян (LSA) в сотрудничестве с ритейлером Lidl Latvija впервые в Латвии открыли возможность для пожертвований на нужды одиноких пожилых людей в тароматах торговой сети Lidl. За полтора месяца жители уже пожертвовали чуть больше 1300 евро: на благотворительность направлены средства от сбора 13 тысяч единиц депозитной тары.
Помочь одиноким пенсионерам можно при помощи тароматов. Уже пожертвовано более 1300 евро
Самыми активными благотворителями стали покупатели магазинов Lidl в Огре, Лиепае и Риге. Это первый благотворительный проект такого рода в Латвии.
Средства, пожертвованные в тароматах сети Lidl, полностью поступают в распоряжении LSA для оказания помощи одиноким пожилым людям, находящимся на попечении самаритян в рамках программы поддержки одиноких пенсионеров "Старость – это не одиночество".
В данный момент уже комплектуются пакеты с продуктами питания и товарами первой необходимости, которые сотрудники Общества самаритян уже в ближайшее время доставят одиноким пенсионерам в Риге и регионах.
Пожертвования предназначены для приобретения различных хозяйственных товаров, а также продуктов питания: шампуней, стирального порошка, туалетной бумаги, постельного белья, полотенец - ведь именно таких вещей остро не хватает многим одиноким пожилым людям, находящимся под опекой.
"Энергокризис заставил очень многих латвийцев туже затянуть пояса: так что каждые десять центов пожертвований – это важный вклад и для тех, кто их вносит, и для тех, для кого они предназначены. Мы часто слышим, что решение о пожертвованиях в таромате принимала вся семья и очень отрадно, что в латвийском обществе в это непростое время растет уровень эмпатии. 1300 евро, собранных в рамках благотворительного проекта это не только возможность осуществить чью-то мечту, но и искреннее человеческое тепло для одиноких людей, которым так важно почувствовать себя нужными и хотя бы на миг стать частью семьи", - подчеркивает руководитель LSA Андрис Берзиньш.
"Отрадно, что так много людей уже решили сделать пожертвования в тароматах нашей торговой сети и поддержать одиноких пожилых людей, находящихся на попечении самаритян. В этом проекте каждый собранный евро — это деньги, на которые можно купить товары первой необходимости для одиноких пенсионеров. Мы очень благодарны всем людям, которые одновременно делают два добрых дела: уменьшают загрязнение окружающей среды, сдавая упаковку и выбирают кнопку "Пожертвовать" на таромате. Я очень надеюсь, что в период Адвента еще больше людей захотят поддержать нуждающихся одиноких пенсионеров, внеся небольшие пожертвования", - говорит представитель Lidl Latvija Дана Хасана.
Пожертвования, собранные в таромате, направляются на поддержку одиноких и опекаемых пожилых людей по региональному принципу. Например, средства, пожертвованные в таромате в магазине Lidl в Огре, в основном используются в Огрском крае.
Этот принцип распространен на все регионы, где работают самаритяне и имеются магазины Lidl. В настоящее время на попечении LSA находится более чем 2700 одиноких пожилых людей в Латвии, а 20 магазинов Lidl с сетью тароматов расположены в 11 городах – Риге, Даугавпилсе, Юрмале, Екабпилсе, Елгаве, Лиепае, Огре, Резекне, Тукумсе, Валмиере и Вентспилсе.
Сделать пожертвования очень просто – отправив упаковку в таромат, на экране надо нажать кнопку "Пожертвовать", которая находится рядом с опцией оплаты. При ее нажатии сумма депозита за сданную тару направляется на благотворительные нужды. Все деньги перечисляются на реализацию инициативы "Старость – это не одиночество" Латвийского общества самаритян.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!