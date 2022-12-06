После начала войны в Украине в Латвии то и дело разгораются споры по поводу продуктов питания из России, которые продаются в нашей стране. Жители спрашивают, неужели этими товарами можно торговать в Латвии и не нарушают ли магазины режим санкций?
"Санкционка" на полках магазинов: законно ли торговать российскими товарами в Латвии?
Обычным сообщением такого рода было возмущение рижанки Инесе, которая написала в программу Bez Tabu, что в Ильгуциемсе "до сих пор есть магазины, которые без зазрения совести позволяют себе продавать товары из России". И задается вопросом: "разрешено ли ввозить в Латвию вещи, сделанные в РФ, и таким образом поддерживать убийства граждан Украины?". RUS TVNET разбирался в вопросе.
Торговые сети, которые заявили об отказе от российских товаров
После военного вторжения РФ в Украину, ряд латвийских крупных магазинов перестал покупать товары из России. Также поступили и с продукцией из Беларуси, которая оказалась вовлечена в военный конфликт.
Сеть Rimi не только перестала покупать российские и белорусские товары, но и убрала их с полок магазинов. Причем, компания Rimi заявила о таком решении на следующий день после начала войны, 25 февраля.
Валдис Турлайс, председатель правления Rimi Latvija, сообщал, что количество российских товаров в Rimi не превышало 1% от общего ассортимента. "Однако решение прекратить торговлю российской продукцией - это символический шаг с четким посылом: мы против военной агрессии и проявляем солидарность с украинцами среди наших клиентов и сотрудников", - сказал Турлайс сразу после начала вторжения России в Украину.
Maxima Latvija также приняла решение отказаться от товаров, произведенных в России и Беларуси. В Maxima Latvija заявили, что процент товаров, произведенных в России, составляет очень небольшую часть от общего ассортимента продуктов, поэтому изменения не коснутся ассортимента магазинов.
Представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис отметил, что в магазинах Lidl в Латвии товары из России и Беларуси не продаются.
За лидерами рынка последовали и другие торговцы. Например, сеть магазинов Lats, Elvi Latvija, top! тоже отказались от закупок товаров из России. При этом из сетей Lats и Elvi Latvija российские товары пропадали постепенно, так как магазины решили сначала распродать тот товар, что был уже закуплен.
Раймонд Окманис, глава Латвийского общества торговцев, управляющий сетью магазинов Lats, сказал: "Товар был куплен до начала событий. Это консервы, может быть водка. Налог (НДС) уплачен.
Лучше продать их со скидкой, чем выбросить. Нехорошо выбрасывать любые продукты".
А директор Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне рассказала, что было принято решение распродать приобретенные ранее остатки товаров, произведенных в этих странах, поэтому российские и белорусские товары с полок магазинов исчезали постепенно.
"Такое решение было принято на нашем предприятии в связи с тем, что во время, когда в Европе бушует война и на расстоянии в несколько сотен километров люди страдают от голода, просто выбрасывать продукты в мусорник неэтично, более того, импортированные до начала войны товары уже были оплачены", - сказала Вартукаптейне, добавив, что привоза новых продуктов с февраля не было.
В магазинах Aibe заявили, что их специализация местная продукция. В магазинах Citro и Eldo подтвердили, что с начала военных действий товары из России и Беларуси больше не заказывались.
Руководитель отдела маркетинга сети Mego Александр Афанасьев отметил, что "на продукты питания санкции не распространяются, и нахождение этих товаров в нашей сети происходит в полном соответствии с требованиями нормативно-правовых актов". При этом, он сообщил, что "еще в конце февраля сеть Mego начала пересмотр ассортимента российских и белорусских товаров. На данный момент товаров из вышеупомянутых стран меньше - на них приходится менее 2% товарооборота, более 60% которых находится в распродаже".
Таким образом, и сеть Mego постепенно начинает отказываться от российских товаров, хотя они еще присутствуют в ассортименте.
Кто не отказался от товаров из России?
Но, если, на ассортименте этих сетей отказ от российских (и белорусских) товаров не сильно сказался, то есть сети магазинов, которые больше зависят от поставок товаров из России. В первую очередь, это два дискаунтера с российскими корнами: Fix Price Latvija и Mere.
Совладельцы сети магазинов фиксированных цен Fix Price Артем Хачатрян и Сергей Ломакин стали миллиардерами после выхода компании на IPO, свидетельствуют подсчеты Forbes. Состояние каждого из них оценивается в 3,4 млрд долларов.
Первый магазин был открыт в 2007 году, а сегодня в сети насчитывается 5462 магазина в разных странах мира.
Из них в Латвии - 35 и до конца года должен открыться, как минимум, еще один магазин.
Магазины Fix Price в Латвии не принадлежат материнской компании в России, а работают по франчайзингу. В Латвии магазинами управляет компания FP LV. До начала войны 80% долей предприятия принадлежало гражданке России и 20% - гражданину Латвии. Сегодня же владельцы изменились, и теперь собственником 80% долей является гражданка Эстонии, а 20% по прежнему принадлежит гражданину Латвии.
Возможно, это сделано с целью дистанцироваться от российских акционеров и показать, что это европейская компания.
Второй магазин, где также можно найти товары, которые произведены в России - это Mere. Владельцы Mere не пытаются разорвать свою связь с Россией. Как показывают данные firmas.lv, владельцем Mere является фирма Latprodukti, 61% которого принадлежит гражданину России Сергею Шнайдеру. Он является истинным бенефициаром, а остальные доли компании принадлежат еще нескольким российским гражданам, в том числе Андрею Шнайдеру.
Братья Шнайдеры начали свой бизнес в России с торговли пивом и слабоалкогольными напитками, а после кризиса 2008 года открыли первый магазин низких цен "Светофор", и эта сеть очень быстро выросла.
На момент публикации Mere не стал комментировать свою позицию и оставил присланные вопросы без комментариев.
Член правления компании FP LV Даце Грундмане рассказала, что "в настоящее время все прямые поставки из России в Латвию приостановлены", а фирма закупает товары у местных поставщиков.
При этом доля российских товаров в ассортименте магазинов "составляет менее 10%".
По ее словам, в Fix Price можно купить продукцию латвийских производителей, а также товары из других стран ЕС, Украины и Китая.
Но не смотря на заверения руководства, в глазах общественности магазины Fix Price ассоциируются с российскими товарами и продуктами питания по низким ценам. Для многих покупателей наличие российских товаров - это конкурентное преимущество и Fix Price, и Mere. Отказавшись от них, магазины могут лишиться лояльных клиентов и понести убытки. Возможно, это одна из причин, почему эти сети до конца не отказываются от российских товаров.
Товары из России в Латвии - это вообще законно?
Как проинформировала заведующая отделом общественных отношений Министерства экономики Эвита Урпена, действующие в настоящее время санкции
не накладывают общего запрета на сотрудничество с российскими бизнесменами или импорт товаров.
По ее словам, единственными пищевыми продуктами, которые нельзя ввозить из России в связи с санкциями, введенными Европейским союзом, являются ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, охлажденные, замороженные, вяленые, копченые, соленые или в рассоле, икра и икра заменители, духи.
При этом представитель Министерства экономики отметила, что предприниматель при оценке своих партнеров по сотрудничеству и ассортимента предлагаемой продукции должен учитывать как финансовые ограничения, установленные Европейским союзом для физических и юридических лиц, так и ограничения на товары и услуги, чтобы не нарушать и не обходить санкции.
Возникает вопрос, почему Европейский союз не ввел санкции и запрет на экспорт продуктов, ведь это пополняет бюджет России и позволяет продолжать войну в Украине?
В данном случае ЕС исходит из того, что запрет на торговлю продуктами питания может послужить катализатором мирового продовольственного кризиса.
На официальном сайте Европейского совета сказано, что экспорт российских продуктов питания на мировые рынки не попадает ни под какие санкции.
Любой желающий может покупать, перевозить, доставлять продовольствие и удобрения из России и работать в этой сфере.
В Министерстве экономики также отметили, что по имеющейся у них информации, не планируется вводить общий запрет на ввоз продовольствия в Евросоюз из России.
А что говорит статистика?
Хотя торговля с Россией не запрещена, почти все латвийские торговые сети либо отказались от российских товаров, либо сокращают ассортимент. Это наверняка должно было сказаться на импорте продуктов питания из России?
Однако, по данным Центрального статистического управления, импорт из России за 9 месяцев 2022 года в денежном выражении по сравнению с 9 месяцами 2021 года увеличился на 12,8%.
Несмотря на то, что крупнейшими группами импорта являются минеральные продукты (включая топливо и природный газ), импорт продуктов питания тоже сильно вырос. По данным статистики,
импорт овощной продукции и различных продуктов питания за 9 месяцев 2022 года значительно увеличился - в 2,6-3,5 раза.
Единственная отрасль, где произошло сокращение импорта из России, это группа "животные и продукты животноводства", где падение составило минус 2,1% по сравнению с прошлым годом.
Также, по данным Министерства экономики, наибольший объем импорта после февраля 2022 года, когда Россия начала свою агрессию против Украины, приходился на товарную группу "Семена масличных культур и прочие твердые остатки, дробленые или недробленые, гранулированные или полученные при извлечении семян подсолнечника". Область применения этого продукта широка, так как указанный продукт может использоваться и как добавка к кормам, и как удобрение, и как топливо.
Можно сделать вывод, что товарооборот с Россией в области продуктов питания не пострадал от введенных санкций.
Это этический выбор
Таким образом, торговать продуктами питания российского производства или нет, - это не законодательный вопрос, а демонстрация отношения к происходящему конкретных бизнесменов.
Однако, не следует забывать, что кроме законодательных ограничений, есть еще общественное мнение, которое может влиять на бизнесменов и заставить отказываться от поставок товаров из России или с символикой РФ.
Например, в отделе игрушек торгового центра Elkor Plaza житель Латвии наткнулся на модели военной техники российской армии. Упаковки также были украшены российскими флагами. Но после вмешательства СМИ, упомянутые модели были убраны с полок магазина.
В свою очередь, президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич в беседе с Latvijas Radio, которая состоялась еще в начале марта, отметил, что позиция магазинов по отношению к излишкам российских и белорусских товаров зависит от каждого предприятия.
Торговцам нужно учитывать, куда уйдут деньги, которые были заплачены за товар.
"Если российский товар уже куплен и оплачен, то нет реальной мотивации его уничтожать или иным образом утилизировать. Это может быть просто демонстрация своего отношения. Мы должны сделать собственный выбор", - указал он.
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