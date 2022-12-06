"Санкционка" на полках магазинов: законно ли торговать российскими товарами в Латвии?

В магазинах Aibe заявили, что их специализация местная продукция. В магазинах Citro и Eldo подтвердили, что с начала военных действий товары из России и Беларуси больше не заказывались.

Руководитель отдела маркетинга сети Mego Александр Афанасьев отметил, что "на продукты питания санкции не распространяются, и нахождение этих товаров в нашей сети происходит в полном соответствии с требованиями нормативно-правовых актов". При этом, он сообщил, что "еще в конце февраля сеть Mego начала пересмотр ассортимента российских и белорусских товаров. На данный момент товаров из вышеупомянутых стран меньше - на них приходится менее 2% товарооборота, более 60% которых находится в распродаже".

Таким образом, и сеть Mego постепенно начинает отказываться от российских товаров, хотя они еще присутствуют в ассортименте.

Российский товар в латвийском магазине Mego Фото: Rus TVNET/Фото очевидца

Кто не отказался от товаров из России?

Но, если, на ассортименте этих сетей отказ от российских (и белорусских) товаров не сильно сказался, то есть сети магазинов, которые больше зависят от поставок товаров из России. В первую очередь, это два дискаунтера с российскими корнами: Fix Price Latvija и Mere.

Совладельцы сети магазинов фиксированных цен Fix Price Артем Хачатрян и Сергей Ломакин стали миллиардерами после выхода компании на IPO, свидетельствуют подсчеты Forbes. Состояние каждого из них оценивается в 3,4 млрд долларов.