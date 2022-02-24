Maxima и Rimi прекращают торговлю российскими товарами

Решение Rimi Baltic означает, что отныне товары российского производства будут исключены из ассортимента почти 300 магазинов Rimi в Литве, Латвии и Эстонии, а также будет прекращен их импорт от международных дистрибьюторов.

В настоящее время Rimi Baltic информирует поставщиков об этом решении, и началось изъятие российской продукции с полок магазинов.

Валдис Турлайс, председатель правления Rimi Latvija, сообщает, что количество российских товаров в Rimi не превышает 1% от общего ассортимента.

"Однако решение прекратить торговлю российской продукцией - это символический шаг с четким посылом: мы против военной агрессии и проявляем солидарность с украинцами среди наших клиентов и сотрудников", - сказал Турлайс.

Maxima приостановит торговлю российскими и белорусскими товарами

В соответствии с общей позицией группы компаний Maxima Latvija приостановила закупку товаров, произведенных в России и Беларуси, и приняла решение убрать эти товары из ассортимента магазинов. Об этом решении в ближайшее время будут проинформированы партнеры предприятия, осуществляющие доставку конкретных товаров, сообщили RUS TVNET представители Maxima Latvija.

Процент товаров, произведенных в России, составляет очень небольшую часть от общего ассортимента продуктов Maxima Latvija, поэтому изменения не коснутся ассортимента магазинов. Прежний опыт компании в условиях пандемии Covid-19 позволил убедиться, что при необходимости латвийские производители могут предоставить полноценные запасы товаров и заменить также ассортимент импортных товаров. В ассортименте Maxima Latvija преобладает продукция местных латвийских производителей, которая, благодаря тесному сотрудничеству с более чем 500 латвийскими производителями, доступна в магазинах Maxima в особенно большом количестве – в среднем каждый третий продукт в магазинах Maxima относится к местным брендам.