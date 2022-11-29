Теплая осень снизила цены на древесину

Благодаря теплой осени отопительный сезон в Латвии в октябре и начале ноября еще не начался в полной мере, тогда как энергетическая древесина была заготовлена с запасом. Склады в Латвии были заполнены щепой, гранулами и дровами.

Эксперты E-silva считают, что снижение цен балансовой древесины - временное.

В то же время цены на энергетическую древесину остаются рекордно высокими - за последние 5 месяцев цена дров из осины и ольхи росла в среднем на 2,8 евро за кубический метр в месяц.

Средняя цена дров в конце октября составляла 80 евро за кубометр.

По данным E-silva, спад в сегменте пиломатериалов в основном связан с сокращением объемов строительства и в Латвии, и за рубежом.

Следуя тенденции снижения цен на пиломатериалы из хвойных пород, лесопильные заводы сокращают объемы производства, поскольку спрос на строительные материалы на мировых рынках в целом упал.