В начале ноября средняя цена на балансовую древесину снизилась на 2%, цены также продолжают падать в сегменте толстых и средних пиломатериалов, свидетельствуют данные крупнейшей в Латвии системы аукционов лесоматериалов E-silva, пишет Dienas Bizness.
Теплая осень снизила цены на древесину
Благодаря теплой осени отопительный сезон в Латвии в октябре и начале ноября еще не начался в полной мере, тогда как энергетическая древесина была заготовлена с запасом. Склады в Латвии были заполнены щепой, гранулами и дровами.
Эксперты E-silva считают, что снижение цен балансовой древесины - временное.
В то же время цены на энергетическую древесину остаются рекордно высокими - за последние 5 месяцев цена дров из осины и ольхи росла в среднем на 2,8 евро за кубический метр в месяц.
Средняя цена дров в конце октября составляла 80 евро за кубометр.
По данным E-silva, спад в сегменте пиломатериалов в основном связан с сокращением объемов строительства и в Латвии, и за рубежом.
Следуя тенденции снижения цен на пиломатериалы из хвойных пород, лесопильные заводы сокращают объемы производства, поскольку спрос на строительные материалы на мировых рынках в целом упал.
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