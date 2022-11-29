Мужчина думал, что нашел золото - оказалось, он обнаружил кое-что ценнее

Он отнес камень домой и делал все, чтобы его разбить. Хоул был уверен, что внутри камня находится золото. Однако он так и не смог расколоть "камень", поэтому несколько лет хранил его, а затем отнес в Мельбурнский музей для идентификации. Там и выяснилось, что мужчина нашел редкий метеорит.

"У предмета был такой скульптурный вид с ямочками. Когда метеориты проходят через атмосферу, они тают снаружи и атмосфера лепит их, образуя ямочки на поверхности", - рассказал геолог Мельбурнского музея Дермот Генри.

После 37 лет работы в музее и изучения тысяч камней Генри сказал, что только два из них были настоящими метеоритами. И этот был одним из них.

"Если вы увидите такой камень на Земле и поднимете его, он не будет таким уж тяжелым", - сказал геолог Мельбурнского музея Билл Берз в интервью The Sydney Morning Herald.

Исследователи опубликовали научную статью с описанием метеорита возрастом 4,6 миллиарда лет, который они назвали Мэриборо (англ. - Maryborough).