После получения первых счетов с отоплением, у жителей Латвии появилось новое развлечение - делиться в социальных сетях фотографиями своих и вместе ужасаться суммам, которые там указаны. Но многим сейчас не до шуток, ведь повышение тарифов сильно сказывается на их уровне жизни. Чтобы помочь жителям Латвии, правительство предлагает несколько вариантов поддержки.
Какие пособия доступны в Латвии в отопительный сезон и как их получить? Подробный гид
Кому и какая поддержка положена, разбирается RUS TVNET.
Компенсация издержек на отопление
С 1 октября 2022 года до 30 апреля 2023 года государство будет компенсировать расходы на теплоснабжение. Государство компенсирует 50% тарифа на централизованное теплоснабжение от 68-150 евро/МВтч и 90% той части, которая превышает 150 евро/МВтч.
Согласно примеру Министерства экономики, если тариф на тепловую энергию составит 340 евро за МВтч, то:
- 340 - 150 = 190; 190 x 0,9 = 171 евро/МВтч будет компенсировано государством (90% компенсации свыше 150 евро/МВтч);
- 150 - 68 = 82; 82 x 0,5 = 41 евро/МВтч будет компенсировано государством (50% компенсация от 68 до 150 евро/МВтч);
- 171 + 41 = 212 евро/МВтч – это общая государственная компенсация при тарифной ставке 340 евро/МВтч.
В итоге конечный потребитель будет платить по тарифу 340 - 212 = 128 евро/МВтч. Таким образом, в случае данного конкретного примера суммарно конечному потребителю фактически будет компенсировано 62% от общего счета за теплоснабжение.
Как получить компенсацию: Ничего не надо делать. Поддержка будет применяться автоматически в счетах за отопление.
Компенсация повышения цен на электроэнергию
Всем домохозяйствам будет компенсировано повышение цены на электроэнергию - будет применяться фиксированная плата в размере 0,16 евро за кВт/ч за первые 100 кВт/ч.
За потребление электроэнергии свыше 100 кВт/ч домохозяйство будет платить по цене, указанной в договоре купли-продажи электроэнергии. Если потребление электроэнергии домохозяйством превышает 500 кВт/ч в месяц, то домохозяйства также получат пособие на использование электроэнергии для отопления - 50% от цены, превышающей 0,16 евро за кВт/ч, но не более 0,1 евро за кВт/ч.
Потребитель также должен получить снижение платы и в тех случаях, когда платит за электроэнергию по договору о выравненном платеже.
Как получить компенсацию: Ничего не надо делать. Поддержка будет применяться автоматически в счетах за электричество.
С 1 октября государство компенсирует затраты на электроэнергию, использованную для отопления. В связи с этим установлен потолок цен на электроэнергию - 0,16 евро за кВт/ч, при достижении которого домашним хозяйствам будет компенсироваться 50% прироста. Этот вид поддержки предусмотрен для домашних хозяйств, которые используют электроэнергию для отопления и потребление составляет более 500 кВт/ч в месяц, но не более 2000 кВт/ч в месяц.
Первые 500 киловатт-часов потребления домашнее хозяйство должно оплачивать по цене, установленной поставщиком электроэнергии.
Срок поддержки - с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года.
Как получить компенсацию: Пособие можно будет получить в своем самоуправлении заполнив заявление и приложив документы. Заявки можно подавать в самоуправление с 1 ноября 2022 года по 31 мая 2023 года.
Компенсация издержек на газовое отопление
Для домохозяйств, которые используют природный газ для отопления, компенсация установлена в размере 30 евро/МВтч (т.е. 0,030 евро/кВтч) для тех пользователей, месячное потребление которых превышает 221 кВтч/месяц (21 м3/месяц).
Период поддержки - с 1 июля 2022 года по 30 апреля 2023 года.
Как получить компенсацию: Поддержка будет применяться автоматически в счетах за отопление.
При этом для всех домохозяйств устанавливается единый порог цены на природный газ – для домохозяйств устанавливается рыночная цена на природный газ, идентичная регулируемой цене на природный газ – 108,7 евро/МВтч. Разница между рыночной ценой и 108,7 евро/МВтч покрывается государственной компенсацией.
Как получить компенсацию: Поддержка домохозяйствам будет предоставляться автоматически путем перечисления компенсаций торговцам природным газом.
Период поддержки - с 1 октября по 30 апреля 2023 года.
Важно подчеркнуть, что для потребителей природного газа и электроэнергии, которые платят за услугу по договору о выравненном платеже, торговцы природным газом и электроэнергией обязаны делать перерасчет выравненного платежа с учетом фактического потребления электроэнергии домохозяйствами и внести корректировки в платежи за предыдущие месяцы.
Пособие на покупку дров, гранул и брикетов
Если домохозяйство отапливается древесными брикетами и гранулами, то государство компенсирует 50% удорожания, превышающее 300 евро за тонну. При этом размер компенсации составит не более 100 евро за тонну. Максимальный объем, за который можно получить поддержку, для одного домохозяйства составляет 10 тонн.
Период поддержки - с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года.
Также предусмотрены меры поддержки домохозяйств, использующих для отопления дрова. Для дров установлен потолок цен в размере 40 евро/беркуб, свыше которого будет применяться компенсация прироста в размере 50%, но не более 15 евро/беркуб. Максимальный объем, за который можно получить поддержку, для одного домохозяйства составит 35 беркубов.
Поддержка действует в том случае, если дрова были куплены в период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года.
Как получить компенсацию: Пособие можно будет получить в своем самоуправлении заполнив заявление и приложив документы.
Как подать заявки на компенсацию?
Рига
Заявки на поддержку в самоуправлении можно подать в электронном виде на портале www.epakalpojumi.lv или очно, по предварительной записи (телефон 80000800), в любом из пунктов обслуживания клиентов в микрорайонах Риги, в будние дни:
- улица Бривибас, 49/53;
- улица Даугавпилс, 31;
- улица Иерикю, 43А;
- улица Гобас, 6А;
- улица Э.Смилгя, 46;
- и в здании Rīgas namu pārvaldnieks по адресу Tilta ielā 11 k-1.
Необходимые документы для заявки:
- Нужно заполнить заявление, где указать имя и фамилия, персональный код, контактную информацию и номер счета кредитного учреждения или системы почтовых расчетов, на которые будет зачислена компенсация;
- Документы, подтверждающие право собственности, например, договор аренды. Если право аренды подтверждено в земельной книге, то его представлять не нужно.
- Платежные документы (чеки) на покупку гранул, древесных брикетов или дров для одного дома. Если дрова были куплены до 31 августа и не сохранилась квитанция об их оплате, единовременную помощь в размере 60 евро можно получить без документа, подтверждающего оплату.
- Счет за оплаченную электроэнергию, использованную для отопления.
Заявитель должен подтвердить, что в доме есть соответствующий вид отопления, а также, что другие члены семьи не подали заявление на получение пособия на дом, указанный в заявлении.
Если все оформлено правильно, то самоуправление перечислит деньги жителю в течение 30 рабочих дней.
Подробнее о подаче заявки в Риге здесь.
Информацию о подаче заявок в других самоуправлениях ищете на домашних страницах нужных самоупрвлений.
Жилищные пособия
Этот вид пособий предусмотрен для тех жителей, кому несмотря на всю помощь государства в оплате счетов, не хватает средств на жизнь.
Государственное агентство социального страхования (VSAA) в ноябре начало выплачивать государственные пособия в размере 30, 20 или 10 евро для получателей пенсий, компенсаций и государственных пособий по социальному страхованию (VSNP), чтобы компенсировать подорожание энергоресурсов и связанных с ними услуг.
С 1 ноября 2022 года по 31 мая 2023 года VSAA будет выплачивать государственное пособие вместе с ежемесячной услугой.
Подробнее о выплатах жилищных пособий здесь:
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