Какие пособия доступны в Латвии в отопительный сезон и как их получить? Подробный гид

Поддержка действует в том случае, если дрова были куплены в период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года.

Как получить компенсацию: Пособие можно будет получить в своем самоуправлении заполнив заявление и приложив документы.

Как подать заявки на компенсацию?

Рига

Заявки на поддержку в самоуправлении можно подать в электронном виде на портале www.epakalpojumi.lv или очно, по предварительной записи (телефон 80000800), в любом из пунктов обслуживания клиентов в микрорайонах Риги, в будние дни:

улица Бривибас, 49/53;

улица Даугавпилс, 31;

улица Иерикю, 43А;

улица Гобас, 6А;

улица Э.Смилгя, 46;

и в здании Rīgas namu pārvaldnieks по адресу Tilta ielā 11 k-1.

Необходимые документы для заявки:

Нужно заполнить заявление, где указать имя и фамилия, персональный код, контактную информацию и номер счета кредитного учреждения или системы почтовых расчетов, на которые будет зачислена компенсация;

Документы, подтверждающие право собственности, например, договор аренды. Если право аренды подтверждено в земельной книге, то его представлять не нужно.

Платежные документы (чеки) на покупку гранул, древесных брикетов или дров для одного дома. Если дрова были куплены до 31 августа и не сохранилась квитанция об их оплате, единовременную помощь в размере 60 евро можно получить без документа, подтверждающего оплату.

Счет за оплаченную электроэнергию, использованную для отопления.

Заявитель должен подтвердить, что в доме есть соответствующий вид отопления, а также, что другие члены семьи не подали заявление на получение пособия на дом, указанный в заявлении.

Если все оформлено правильно, то самоуправление перечислит деньги жителю в течение 30 рабочих дней.

Подробнее о подаче заявки в Риге здесь.

Информацию о подаче заявок в других самоуправлениях ищете на домашних страницах нужных самоупрвлений.