За девять месяцев войны Россия фактически потеряла большую часть своих тяжелых штурмовых средств и значительное количество профессиональных солдат. Было потеряно почти 90% танков и 75% высокоточных ракет. Однако у России по-прежнему остается не менее 10 000 единиц бронетехники и более 7000 ракет комплекса С-300, сообщает украинский Forbes.
Россия понесла большие потери в войне с Украиной, но резерв для террора еще велик
Россия годами делала ставку на не очень многочисленную, но максимально вооруженную армию. Если смотреть на количество без учета качества, то наступательный потенциал России был во много раз больше, чем у любого отдельно взятого европейского члена НАТО. Единственным конкурентом были США.
К началу вторжения в Украину, по подсчетам The Military Balance, Россия имела в своем распоряжении около 20 тысяч танков и бронемашин, более 2800 единиц боевой авиации, а также 3700 артиллерийских систем.
В феврале соотношение солдат к бронетехнике в российской армии было 18 к 1. То есть на каждые 18 солдат приходился как минимум один танк, БТР или БМП. В украинской армии сейчас соотношение примерно 100 к 1.
Россия, наверное, была последней страной в мире, у которой имелась отдельная танковая армия. У нее было больше танков, чем у Франции, Германии и Великобритании вместе взятых - более 500.
По сути, танковая армия была главной гордостью России, ведь Западу и НАТО часто угрожали, что "именно первая танковая армия России остановит НАТО в случае прямого противостояния". Осенью, через семь месяцев после начала войны, эта танковая армия стала историей. Часть танков была уничтожена, часть попала в руки украинской армии.
Потеря Россией человеческих ресурсов
По данным Генштаба Украины, Россия уже потеряла более 87 тысяч солдат. Если добавить предполагаемое количество тяжелораненых (которое могло примерно в два раза превышать количество убитых), то общие потери российской армии можно было бы оценить в 250 000 солдат. Это составляет около 70% всех сухопутных войск России, находившихся в распоряжении Кремля до начала войны.
Однако генерал армии США Марк Милли заявил, что количество погибших российских солдат, указанное Украиной, может быть преувеличено. Но в общей сложности Россия могла потерять не менее 100 000 солдат.
Первоначально Россия планировала задействовать в наступлении около 200 тысяч военнослужащих из Западного, Южного и Восточного военных округов. Остальные подразделения (а это около 150 тысяч человек) были переброшены Россией в Украину в апреле-мае с учетом огромных потерь в российских войсках.
Если бы российские войска потеряли всего 5900 солдат с февраля по сентябрь, маловероятно, что диктатор Владимир Путин объявил бы "частичную" мобилизацию в конце сентября, призвав в армию около 300 000 резервистов. Среди мобилизованных большое количество солдат, не имеющих достаточного опыта боев с танками или артиллерийскими системами. Также не было достаточно времени, чтобы подготовить их к тяжелым боям.
"Новая армия" России в настоящее время состоит в основном из плохо оснащенных сухопутных войск, которые превращаются в массивную армаду в стиле Второй мировой войны, оснащенную даже танками 60-летней давности, древними гаубицами и винтовками.
Потери среди танков
В начале войны в России было около 3330 относительно современных танков. По данным украинского Генштаба, Россия уже потеряла более 2900 из них - почти 90% от тех, что были у России в начале вторжения. Большинство из них уничтожено, но не менее 590 танков были захвачены украинскими войсками в качестве трофеев.
Еще около 10 тысяч танков Т-72 и Т-82 находятся на складах длительного хранения в России. Однако быстро восстановить боевые возможности большинства танков невозможно. Следует отметить, что танки Т-72 и Т-80 уже давно используются в качестве доноров для других видов техники.
Танки этих моделей находятся на вооружении многих стран, а запчасти к ним можно приобрести на черном рынке. На снимках со спутников видно, что часто сохранившиеся танки на самом деле представляют собой просто корпус без деталей.
В войне Россия была вынуждена использовать сохранившиеся старые и более примитивные танки Т-62. Они также имеются в очень небольшом количестве на вооружении других стран. У этих танков нет высокоточного оборудования, поэтому на запчасти к этим танкам нет спроса.
По информации, предоставленной самими россиянами, в год планируется восстанавливать примерно 800 единиц - это самая большая мощность, предлагаемая российским ВПК.
Россия приобрела у Беларуси не менее 94 танков. Весьма вероятно, что с начала войны России удалось "вернуть к жизни" около 1000 танков. Однако это покрывает только треть потерь.
Потери российских танков настолько велики, что британская разведка указала, что России потребуется несколько лет, чтобы восстановить свою элитную танковую армию.
Скорее всего, в области танков Россия потеряла численное преимущество перед Украиной, которая, кроме почти 600 танков-трофеев, приобрела в ходе войны более 400 танков у западных союзников (в основном из Польши и Чехии). Также на вооружении Украины было несколько сотен танков.
Потери другого оборудования
Что касается потерь другой бронетехники, то у России в этом плане дефицита нет. В начале вторжения в арсенале русских было около 16 650 единиц бронетехники. Большая часть этой техники - бронетранспортеры и боевые машины советских времен. Новейших бронетранспортеров БМП-3 в России было не более 600, а вот широко прославленных "Терминаторов" - всего несколько десятков.
Даже с учетом потерь в распоряжении России остается более 10 000 единиц бронетехники. Это в пять раз больше, чем Украина получила от союзников. Война оказала заметное влияние на русскую артиллерию - на этом направлении было утрачено более 70% ее боевых возможностей.
Как правило, артиллерия находится за линией фронта и ее потери ниже танков и бронетехники. Однако имеющиеся в распоряжении Украины высокоточные гаубицы и самоходные артиллерийские установки стандартов НАТО делают российские артиллерийские части вблизи линии фронта очень уязвимыми.
С учетом потерь российское командование приняло решение о восстановлении дальнобойной техники "Пион", которая является единственной техникой советских времен, позволяющей вести стрельбу на дальность более 40 километров. В России было 260 таких устройств.
Основными артиллерийскими системами, имеющимися в распоряжении России, являются самоходные гаубицы "Мста-С" и "Акация". Их дальность стрельбы составляет 25-30 километров, что на 10-15 километров меньше, чем у натовской техники.
У российской авиации самый низкий процент потерь, однако это и самые дорогие потери. Общая стоимость сбитых российских самолетов и вертолетов составляет около восьми миллиардов долларов.
Также Россия израсходовала около 75% своих запасов высокоточных ракет.
Говорят, что во время войны Россия производит около 75 ракет в месяц. Это означает, что если бы Россия полностью исчерпала свой запас высокоточных ракет, у нее все еще была бы возможность ежемесячно наносить массированный ракетный удар по Украине.
Однако у России есть тысячи малоточных ракет, которые могут быть запущены на дальность до 250 километров. Среди них около 7000 ракет комплекса С-300, которые обстреливают прифронтовые города Николаев, Запорожье, Харьков, Никополь, а теперь и Херсон. Этими ракетами Россия успешно продолжает свои военные преступления, терроризируя мирное население. К сожалению, ресурсы террора у России есть еще надолго.
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