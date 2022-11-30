Россия понесла большие потери в войне с Украиной, но резерв для террора еще велик

Потери среди танков

В начале войны в России было около 3330 относительно современных танков. По данным украинского Генштаба, Россия уже потеряла более 2900 из них - почти 90% от тех, что были у России в начале вторжения. Большинство из них уничтожено, но не менее 590 танков были захвачены украинскими войсками в качестве трофеев.

Еще около 10 тысяч танков Т-72 и Т-82 находятся на складах длительного хранения в России. Однако быстро восстановить боевые возможности большинства танков невозможно. Следует отметить, что танки Т-72 и Т-80 уже давно используются в качестве доноров для других видов техники.

Танки этих моделей находятся на вооружении многих стран, а запчасти к ним можно приобрести на черном рынке. На снимках со спутников видно, что часто сохранившиеся танки на самом деле представляют собой просто корпус без деталей.

В войне Россия была вынуждена использовать сохранившиеся старые и более примитивные танки Т-62. Они также имеются в очень небольшом количестве на вооружении других стран. У этих танков нет высокоточного оборудования, поэтому на запчасти к этим танкам нет спроса.

По информации, предоставленной самими россиянами, в год планируется восстанавливать примерно 800 единиц - это самая большая мощность, предлагаемая российским ВПК.