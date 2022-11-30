Ср, 30.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото ⟩ Почтальон наткнулась на гуляющих альпак под Елгавой

rus.tvnet.lv
Почтальон наткнулась на гуляющих альпак под Елгавой
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Альпаки под Елгавой
Альпаки под Елгавой Фото: Facebook/Latvijas Pasts

Фотография двух альпак на заснеженном лугу была опубликована вчера, 29 ноября, на странице Latvijas Pasts в Facebook. 

Согласно публикации, данный снимок сделала почтальон Луиза, которая "была удивлена, когда, доставляя посылки, ​​увидела пасущихся на заснеженных полях лам". 

"Такое зрелище среди бела дня, скорее всего, может увидеть только почтальон",

- подписали снимок коллеги Луизы. 

Как выяснилось, не ламы, а альпаки "сбежали" со страусиной фермы Mazzariņi. Об этом под публикацией сообщили сами представители фермы: 

"Здравствуйте! Это наши альпаки! Темно-коричневого зовут Брауни, а светло-коричневого - Капучино. Мальчики немного вышли за пределы своей территории, но все в порядке! Они знают, где их дом, и не уходят далеко. Приглашаем к нам, чтобы рассмотреть этих ребят, а также страусов ближе".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх