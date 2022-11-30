Фотография двух альпак на заснеженном лугу была опубликована вчера, 29 ноября, на странице Latvijas Pasts в Facebook.
Фото ⟩ Почтальон наткнулась на гуляющих альпак под Елгавой
Согласно публикации, данный снимок сделала почтальон Луиза, которая "была удивлена, когда, доставляя посылки, увидела пасущихся на заснеженных полях лам".
"Такое зрелище среди бела дня, скорее всего, может увидеть только почтальон",
- подписали снимок коллеги Луизы.
Как выяснилось, не ламы, а альпаки "сбежали" со страусиной фермы Mazzariņi. Об этом под публикацией сообщили сами представители фермы:
"Здравствуйте! Это наши альпаки! Темно-коричневого зовут Брауни, а светло-коричневого - Капучино. Мальчики немного вышли за пределы своей территории, но все в порядке! Они знают, где их дом, и не уходят далеко. Приглашаем к нам, чтобы рассмотреть этих ребят, а также страусов ближе".
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