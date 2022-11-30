Фото ⟩ Почтальон наткнулась на гуляющих альпак под Елгавой

Как выяснилось, не ламы, а альпаки "сбежали" со страусиной фермы Mazzariņi. Об этом под публикацией сообщили сами представители фермы:

"Здравствуйте! Это наши альпаки! Темно-коричневого зовут Брауни, а светло-коричневого - Капучино. Мальчики немного вышли за пределы своей территории, но все в порядке! Они знают, где их дом, и не уходят далеко. Приглашаем к нам, чтобы рассмотреть этих ребят, а также страусов ближе".