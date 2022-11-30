Оборот латвийского оператора системы распределения электроэнергии АО Sadales tīkls за девять месяцев этого года составил 224,2 млн евро, что на 0,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а убытки достигли 13,863 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.
Убытки Sadales tīkls за девять месяцев превысили 13 миллионов евро
В отчете руководства компании говорится, что основное влияние на результаты Sadales tīkls за девять месяцев 2022 года оказал трехкратный рост средней цены потерь электроэнергии, которая увеличилась с ростом цен на электроэнергию на бирже Nord Pool, снижение поступлений от распределительных услуг на 1,4% из-за уменьшения потребления электроэнергии, а также общий рост цен на товары и услуги.
В Sadales tīkls сообщили, что общие затраты на электроэнергию за девять месяцев текущего года составили 38,3 млн евро, что в 2,7 раза больше, чем в соответствующий период прошлого года, а
по сравнению с соответствующим периодом 2020 года затраты увеличились более чем в пять раз.
Председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс отметил, что резкий рост цен на энергоресурсы стал испытанием для многих компаний, и Sadales tīkls не является исключением. Еще в 2021 году на рынке произошли первые большие скачки цен, которые отразились на финансовых результатах компании, так как Sadales tīkls является крупнейшим потребителем электроэнергии в Латвии с технологическим потреблением около 270 ГВт/ч в год.
"Благодаря мерам по оптимизации в предыдущие годы, в том числе цифровизации процессов и сервисов, сокращению количества структурных подразделений и численности персонала мы до сих пор могли самостоятельно аккумулировать эти дополнительные расходы. В настоящее время рост не зависящих от нас затрат (тариф на передачу, цена на электроэнергию) настолько велик, что уже невозможно обеспечить работу компании и ее развитие без изменения тарифа", - сказал Янсонс.
В финансовом отчете предприятия отмечается, что по сравнению с прошлым годом рост потребления электроэнергии на 2,3% пришелся на непромышленные сектора, такие как офисы, культурные, спортивные сооружения, гостиницы, а рост на 1,4% - на сектор торговли, что связано с постепенной отменой антиковидных ограничений.
Потребление электроэнергии домохозяйствами снизилось на 6,6%, в сельском хозяйстве - на 5,5%, в промышленности - на 4,1%, в прочих секторах - на 4,6%.
За девять месяцев текущего года объем электроэнергии, распределенной Sadales tīkls, составил 4,64 ГВт/ч, что на 2,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
За девять месяцев 2021 года оборот Sadales tīkls составил 225,405 млн евро, прибыль - 9,481 млн евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!