Убытки Sadales tīkls за девять месяцев превысили 13 миллионов евро

"Благодаря мерам по оптимизации в предыдущие годы, в том числе цифровизации процессов и сервисов, сокращению количества структурных подразделений и численности персонала мы до сих пор могли самостоятельно аккумулировать эти дополнительные расходы. В настоящее время рост не зависящих от нас затрат (тариф на передачу, цена на электроэнергию) настолько велик, что уже невозможно обеспечить работу компании и ее развитие без изменения тарифа", - сказал Янсонс.

В финансовом отчете предприятия отмечается, что по сравнению с прошлым годом рост потребления электроэнергии на 2,3% пришелся на непромышленные сектора, такие как офисы, культурные, спортивные сооружения, гостиницы, а рост на 1,4% - на сектор торговли, что связано с постепенной отменой антиковидных ограничений.

Потребление электроэнергии домохозяйствами снизилось на 6,6%, в сельском хозяйстве - на 5,5%, в промышленности - на 4,1%, в прочих секторах - на 4,6%.

За девять месяцев текущего года объем электроэнергии, распределенной Sadales tīkls, составил 4,64 ГВт/ч, что на 2,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

За девять месяцев 2021 года оборот Sadales tīkls составил 225,405 млн евро, прибыль - 9,481 млн евро.