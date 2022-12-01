При крушении вертолета погиб российский миллиардер Вячеслав Таран

Российский миллиардер Вячеслав Таран, основатель предприятия Forex и президент Libertex Group, согласно нескольким сообщениям, был единственным пассажиром вертолета, который потерпел аварию в конце прошлой недели.

"С большой грустью Libertex Group подтверждает смерть своего соучредителя и председателя совета директоров Вячеслава Тарана после аварии вертолета", - сообщает компания, которая называет себя ведущей платформой торговли иностранной валютой и криптовалютой.

Вертолет компании Monacair, на котором летел Таран, разбился на Лазурном берегу во Франции между коммунами Вильфранш-сюр-Мер и Эз, расположенными между Ниццей и Монако. Вертолет выполнял рейс из швейцарской Лозанны в Монако, Таран был его единственным пассажиром. Помимо бизнесмена, погиб 35-летний пилот.

Позже смерть Тарана подтвердили в посольстве России в Париже.