Жители отапливаемых природным газом домов годами могли особо не тревожиться по поводу расходов. Закупаемый на Востоке ресурс был относительно дешевым и в теплые времена года потреблялся минимально. Только в суровые зимы им приходилось вздыхать тяжелее и платить поставщику несколько сотен евро в месяц. Если выбрать выравненный платеж, для средней квартиры счет будет варьироваться в районе полусотни евро, а для частного дома среднего размера - в два или три раза больше.
Утепление жилья в доме с газовым отоплением может снизить расходы вплоть до 30-45%
Однако кризис энергоресурсов внес коррективы во взгляды владельцев квартир на расходы на отопление, так как они выросли в четыре, пять и даже больше раз. Соцсети в конце лета уже "взорвали" полученные пользователями подсчеты выравненного платежа, который у некоторых достигал четырехзначной суммы.
Теплые помещения при меньшем отоплении
Это многих побудило действовать. Один из проверенных способов снижения расходов на отопление - утепление здания. Это может снизить потребление природного газа даже наполовину, при этом в помещении по-прежнему будет поддерживаться комфортная температура.
"В утепленном здании можно оценить несколько преимуществ. Во-первых, в таком здании предотвращены потери тепла - значит, самым прямым образом снижается потребление отопления, а также улучшается класс энергоэффективности здания.
Во-вторых, если здание утеплено, устранены места появления тепловых мостов, установлены эффективные окна и внешние двери, можно рассмотреть и возможность снижения потребления первоочередной энергии, что касается уже улучшения системы отопления, - описывает в разговоре с TVNET доступные мероприятия по энергоэффективности член правления предприятия Siltie nami Карлис Рейнфелдс. - В третьих, не менее важны вопросы вентиляции в здании, но с условием, что потери тепла предотвращены и необходимо способствовать контролируемому "дыханию" здания.
Часто необоснованно игнорируются именно тепловые мосты. Они возникают, если между материалами и поверхностями конструкции есть расстояние или же если материал с хорошей теплопроводностью пересекает теплоизолированную конструкцию. Главным образом
тепловые мосты в здании встречаются на балконах, в оконных и дверных проемах, на подоконниках и порогах, они могут находиться и в местах соединения стен и пола.
Гораздо более низкий счет
Важно отметить, что каждый частный дом следует рассматривать в индивидуальном порядке и воздействующими могут быть различные факторы. Как показывает опыт, и в зданиях, которые оцениваются как новые или построенные в период около 2010 года, если соблюдать какие-то мероприятия по утеплению, могут значительно отличаться данные потребления и общий уровень комфорта, и с точки зрения оценки энергоэффективности они могут значительно не отличаться от построенных в конце прошлого века зданий. Однако
проведение мероприятий по улучшению энергоэффективности всегда дает ощутимую пользу, и потребление природного газа обычно снижается на 10-50%.
Иногда удается довести здания до статуса пассивного дома, и тогда экономия будет еще больше.
Так как утепление относительно дорого, не все владельцы решают полностью реновировать здание. Часто на решение влияет доступность господдержки. Однако есть и собственники, у которых имеются ясные цели по поводу долгосрочности здания и выгоды от сделанных инвестиций.
"Если позволяют финансовые ресурсы, то чаще всего жители Латвии предпочитают осуществлять реновацию здания, в том числе утепление фасада, утепление надземной части стен фундамента, или цоколя, или подвала, утепление чердака и части крыши, включая замену старой крыши. Вместе со сменой крыши часто выбирают и возможность установки солнечных панелей. Если денег меньше, но есть желание начать что-то улучшать, то выбирают замену окон, внешних дверей и дверей гаража. И
по-прежнему популярным мероприятием по улучшению энергоэффективности остается установка централизованной системы рекуперации,
особенно в зданиях, построенных около 2010 года, которые в большинстве случаев утеплены, но оцениваются как среднеэнергоэффективные. В таких ситуациях установка системы рекуперации может комбинироваться с заменой окон и внешних дверей, которые сегодня доступны во все более высоких классах энергоэффективности", - поясняет глава Siltie nami.
В свою очередь, сложнее всего дело обстоит с мероприятиями по утеплению, которые предотвращают расстояние между материалами и поверхностями конструкций. Например, на первом этаже здания установлены теплые полы, но наземная часть фундамента остается неутепленной. В результате этого через неутепленную зону выходит большой объем тепла, что, в свою очередь, снижает эффективность установленного пола.
Утепление квартиры повышает стоимость недвижимости: Каспар Саусайс, эксперт Luminor в области жилищного кредитования
С ростом цен все более значительным становится вопрос о расходах на квартиру и улучшение ее энергоэффективности, чтобы сэкономить средства, в то же время снизив и влияние жилья на окружающую среду. Суть энергоэффективности - в продуманном использовании теплоэнергии и электроэнергии - улучшив энергоэффективность жилья, можно снизить потребление энергии, уменьшив таким образом и расходы на содержание жилья.
Еще недавно для покупателей квартир отопительная система не была важнейшим вопросом, но сейчас ее значение основательно выросло - клиенты интересуются энергоэффективностью зданий, осознавая, что это значительно повлияет на платежи в будущем. Чем меньше у здания потери тепла и эффективнее отопительная система, тем привлекательнее эта недвижимость для потенциальных покупателей.
В случае, если в доме осуществлены мероприятия по энергоэффективности, на вторничном рынке на него будет больший спрос, а разница в цене может составлять 15-30%. В свою очередь,
если проведены комплексные работы по улучшению жилья, такие как замена окон и/или крыши, оборудовано или заменено отопление, построена вентиляция, а само здание утеплено - то цена может вырасти более чем на 40%.
В свою очередь, экономия расходов может быть очень индивидуальной и зависеть от нескольких элементов - например, от нынешнего состояния здания, общего объема утепления, а также от потребительских привычек дома, - но она может достигать даже 30-45% (от Е или F до С или В). Если дом в очень хорошем состоянии, то экономия может быть меньше. Например, если в средне утепленных зданиях с газовым отоплением и площадью в 100 квадратных метров расходы на теплоэнергию достигают 127-200 евро в месяц, то расходы на те же самые площади в хорошо утепленном здании составят примерно 80-100 евро в месяц, а в пассивном, то есть здании равноценного потребления, - только до 47 евро в месяц. Пассивные дома строятся, чтобы максимально использовать солнечную энергию и использовать меньше материалов для отопления здания.
Чтобы подсчитать, насколько большие результаты улучшения энергоэффективности в долгосрочной перспективе даст ремонт, рекомендуем обратиться к специалисту сферы, который проведет необходимый энергоаудит.
Если вы рассматриваете возможность улучшить энергоэффективность жилья, приглашаем подать заявку на консультацию эксперта Luminor, который поможет найти ответы о возможностях господдержки и условиях.
Статья создана при сотрудничестве с Luminor.
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