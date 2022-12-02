Утепление жилья в доме с газовым отоплением может снизить расходы вплоть до 30-45%

В свою очередь, экономия расходов может быть очень индивидуальной и зависеть от нескольких элементов - например, от нынешнего состояния здания, общего объема утепления, а также от потребительских привычек дома, - но она может достигать даже 30-45% (от Е или F до С или В). Если дом в очень хорошем состоянии, то экономия может быть меньше. Например, если в средне утепленных зданиях с газовым отоплением и площадью в 100 квадратных метров расходы на теплоэнергию достигают 127-200 евро в месяц, то расходы на те же самые площади в хорошо утепленном здании составят примерно 80-100 евро в месяц, а в пассивном, то есть здании равноценного потребления, - только до 47 евро в месяц. Пассивные дома строятся, чтобы максимально использовать солнечную энергию и использовать меньше материалов для отопления здания.