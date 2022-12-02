Авария в Марупе: пострадавший оказался зажат в автомобиле

Вскоре после 12 часов спасатели получили вызов на улицу Дайбес в Марупе, где произошло столкновение двух автомобилей. На месте пожарные и спасатели с помощью гидроинструментов освободили из автомобиля одного человека, который был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи. Сотрудники VUGD также привели в порядок проезжую часть дороги и отсоединили клеммы аккумуляторов транспортных средств, попавших в аварию.

Как сообщили в Государственной полиции, всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 132 ДТП, в семи из которых пострадали восемь человек, в том числе трое пешеходов.

В течение суток было составлено 333 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 116 - в связи с превышением разрешенной скорости движения, 12 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 6 - за агрессивный стиль вождения, свидетельствует обобщенная полицией статистика.