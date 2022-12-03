Где дешевеет топливо? Статистика

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, затем в Риге, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. С другой стороны, самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллине, за ней следует Вильнюс, а самая низкая - в Риге.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки снизилась на 2,3% - до 1,694 евро за литр, а цена дизтоплива снизилась на 4,4% - до 1,754 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки составила 1,629 евро за литр, как и в предыдущую пятницу, а вот дизельное топливо подешевело на 2,7% - до 1,769 евро за литр.

В Таллине цены на топливо не изменились. На АЗС Circle K цена бензина 95-й марки в пятницу составляла 1,799 евро за литр, а дизельного топлива - 1,859 евро за литр.

Цена автогаза в Риге не изменилась и составила, как и неделей ранее, 0,835 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза снизилась на 1,3% и составила 0,752 евро, а в Таллинне снизилась на 9,3% - до 0,78 евро за литр.